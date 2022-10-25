شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة خدمة واتساب إلى طبيعتها بعد عطل فى كل أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت خدمة واتساب إلى طبيعتها بعد عطل لعدة ساعات عتسبب فى شلل للكثير من القطاعات حول العالم.

وكانت شبكة التراسل العالمية واتساب، قد أكدت حدوث عطل فى أكبر شبكة تراسل فى العالم والذى أدى إلى حالة شلل للكثيرين من المعتمدين على التطبيق حول العالم لاسيما فى قطاعات الأعمال.

وقال المتحدث باسم واتساب، فى رد أرسلته شركة ميتا المالكة للتطبيق، "نحن على علم بأن البعض يواجهون حاليًا صعوبات في إرسال الرسائل على تطبيق واتساب"، "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.