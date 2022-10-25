شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة واتس آب: نعمل على إعادة الخدمة لطبيعتها فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شبكة التراسل العالمية واتساب، حدوث عطل فى أكبر شبكة تراسل فى العالم والذى أدى إلى حالة شلل للكثيرين من المعتمدين على التطبيق حول العالم لاسيما فى قطاعات الأعمال.

وقال المتحدث بإسم واتساب، فى رد أرسلته شركة ميتا المالكة للتطبيق، "نحن على علم بأن البعض يواجهون حاليًا صعوبات في إرسال الرسائل على تطبيق واتساب"، "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.