شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف تطبيق واتس آب عن العمل عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكي مستخدمو تطبيق واتس اب في عدد من دول العالم من تعطل خدمة التراسل الفوري واتس اب، بما في ذلك إيطاليا وبريطانيا ومصر وعدد آخر من الدول.

وتوقف WhatsApp عن العمل حوالي الساعة 09:00 صباحًا وفي وقت كتابة هذا التقرير لا يبدو أنه قد استأنف عمله بشكل صحيح بعد.

وبحسب Downdetector ، ارتفعت التقارير في وقت مبكر من الصباح، حيث تبادل العديد من المستخدمين الرسائل على الصفحة حول سبب الانقطاع.

يبدو أن خدمة التراسل غير متصلة بالإنترنت تمامًا، مع استحالة إرسال واستقبال الرسائل أو تكوين إصدار المتصفح من Whatsapp عبر قائمة الأجهزة المتصلة.

يبدو أن خدمات التعريف الأخرى (مثل Facebook و Instagram) تعمل بشكل صحيح.