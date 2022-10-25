عطل عالمي يضرب «واتسآب».. وصحيفة بريطانية: غامض وقد يكون كبيرًا جدًا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعطلت خدمات تطبيق المحادثة الشهير "واتسآب" بشكل مفاجئ حول العالم، اليوم الثلاثاء، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل والتواصل من خلاله.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن مستخدمي "واتسآب" يواجهون مشاكل في الخدمة، إذ أنهم لا يستطيعون إرسال الرسائل النصية او استقبالها.

ورصد موقع "داون ديتيكتور"، المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، ارتفاعًا حادًا في تقارير حول عطل "واتسآب"، وذلك بعد الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه ليس من الواضح بعد مدى انتشار المشكلة، مشيرة إلى أن العطل "قد يكون كبيراً جداً".

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد مستخدمو "واتسآب" أن تطبيق المحادثة يعرض ببساطة عبارة "جاري الاتصال..." في الجزء العلوي، إلا أن محالة إرسال الرسالة لا تتم.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، لم تشرح ما حدث.