لا إرسال ولا استقبال.. عطل مفاجئ يضرب تطبيق «واتسآب» عالميًا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعطلت خدمات تطبيق المحادثة الشهير "واتسآب" بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل والتواصل من خلاله.

وقال نشطاء من مختلف دول العالم على منصات التواصل الاجتماعي إن خدمات "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، عانت من اضطراب جزئي.

وبالرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من "واتسآب"، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن المستخدمين غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل على منصة المراسلة.

يشار إلى أن "واتساب" أصبح تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم بحلول عام 2015، ولديه أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم اعتبارًا من فبراير 2020.