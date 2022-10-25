شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحقق من "الصوت" الذى سجلته جوجل على هاتفك الأندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فستستخدم مساعد Google في وقت ما، إن لم يكن بشكل منتظم، وفي حالة عدم علمك، يسجل جوجل صوتك لتزويدك بالإجابات على استفسارك، إذا كنت ترغب في الاستماع إلى تسجيلاتك الصوتية التي أجرتها Google من خلال مساعدها الصوتي AI ، فإليك كيفية القيام بذلك على هاتفك.

1. سجّل الدخول إلى حسابك في Google إذا لم تكن قد فعلت ذلك أو لم تسجل الخروج، افتح تطبيق Google، وانقر على ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيسر وانتقل إلى "إدارة حسابك على Google".

2.الآن ، انقر فوق علامة التبويب "البيانات والتخصيص" أسفل صفحة حساب Google.

ضمن "البيانات والتخصيص" ، ستجد "عناصر التحكم في النشاط" حيث سترى نشاط الويب والتطبيق وسجل المواقع وسجل YouTube وما إلى ذلك.

3. انتقل إلى "إدارة عناصر التحكم في نشاطك".

4. الآن ، مرر لأسفل وانقر على "إدارة النشاط".

5. انتقل إلى "تصفية حسب التاريخ".

6. حدد التسجيلات الصوتية الخاصة بك ثم قم بتطبيق.

7. الآن ، يمكنك مشاهدة تسجيلاتك والاستماع إليها أيضًا.

إذا فتحت صفحة نشاطي على Google من خلال الرابط ، فيمكنك اتباع نفس الخطوات بعد الخطوة 6 بالانتقال إلى "التصفية حسب التاريخ والمنتج"