شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفع دعوى قضائية ضد Google Fitbit فى أستراليا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت صناعة التكنولوجيا لعدة تحقيقات، حيث إن معظم شركات التكنولوجيا قيد التحقيق في الوقت الحالي هي شركات كبيرة، وتتمتع شركات التكنولوجيا الكبيرة هذه بإمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة ولديها أيضًا مكانة مهيمنة في الصناعة، وبالتالي، هناك ميل لهم لانتهاك معيار أو آخر.

ووفقًا لتقرير حديث من رويترز، لدى Google Fitbit قضية للرد عليها في المحكمة، حيث يزعم تقرير حديث أن هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية قالت إنها رفعت دعوى قضائية ضد Google Fitbit LLC، وتتهم هيئة الرقابة Google Fitbit بتقديم ضمانات كاذبة أو مضللة للمستهلكين بشأن الأجهزة المعيبة أو المعيبة.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) إنه بين مايو 2020 وفبراير 2022، ادعت Google Fitbit أن المستهلكين لن يحق لهم استرداد الأموال، حيث يمكنهم فقط استرداد الأموال إذا قاموا بإرجاع المنتج المعيب في غضون 45 يومًا من الشراء أو الشحن، وهذا لا يتوافق مع قانون المستهلك الأسترالي.

وقال رئيس ACCC ، جينا كاس-جوتليب:"يتمتع جميع المستهلكين ... بحقوق ضمان تلقائي للمستهلك لا يمكن استبعادها أو تقييدها أو تعديلها، حقوق ضمان المستهلك موجودة بالإضافة إلى أي ضمانات مقدمة من قبل الشركة المصنعة ".

ويقول المنظم أن قانون المستهلك الأسترالي لا ينص على فترة استرداد تبلغ 45 يومًا، وأيضًا، لا تعتمد حقوق المستهلكين في عناصر الاستبدال المعيبة على تاريخ شراء المنتج، وهناك أيضًا بعض الشروط الأخرى التي وضعها Google Fitbit والتي تقاومها ACCC، فوفقًا لـ ACCC ، تخبر Fitbit المستهلكين أنه بعد استبدال الجهاز المعيب، لن يكون هناك بديل آخر، ويحدث هذا في الغالب إذا انتهت صلاحية "الضمان المحدود" لمدة عامين من Fitbit على الجهاز الأصلي.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد رد رسمي من Google Fitbit فيما يتعلق بهذه المشكلة، وتسعى ACCC للحصول على عقوبات وأوامر ضد Google Fitbit، ويوجد لدى ACCC ما لا يقل عن 58 حالة حيث يُزعم أن المستهلكين قد ضللوا من قبل Fitbit عندما اشتكوا من مشاكل في رفع أجهزتهم.