شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من برمجيات خبيثة على هاتفك الأندرويد تسرق بياناتك.. قم بإزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد خبراء الأمن السيبراني في McAffee ما مجموعه 16 تطبيقًا بها برامج ضارة على أنها متوفرة في متجر Google Play، متجر تطبيقات أندرويد الرسمي، حيث أن هذه التطبيقات لديها أكثر من 20 مليون مرة تثبيت بشكل عام.

وبحسب التقرير فإن هذه البرمجيات من نوعية "Clicker"، مما يعني أنه يمكنه التحكم في جهاز الضحية والوصول إلى مواقع الويب دون علمه أو موافقته، لكن لم تعد التطبيقات متوفرة في المتجر اعتبارًا من الآن، ولكن من المحتمل جدًا أن العديد من المستخدمين ما زالوا يقومون بتثبيتها على هواتفهم.

ويوضح التقرير بالتفصيل كيف تظاهرت التطبيقات الضارة بأنها أدوات عملية للهاتف المحمول مثل المصابيح اليدوية أو مديري المهام أو التقويمات أو تطبيقات الكاميرا أو تطبيقات الملاحظات ، من بين أشياء أخرى، ومع ذلك ، بمجرد توفرها على أجهزة المستخدمين ، انخرطت التطبيقات في أنشطة الاحتيال الإعلاني.

ومثل الزيارات العشوائية للموقع ، والتي تجلب المال للمهاجم، تتوفر التطبيقات التي تحتوي على ملايين التنزيلات من متجر Google Play في القائمة الكاملة للتطبيقات التي تحتوي على البرامج الضارة، وهي

High-Speed ​​Camera – أكثر من 10M تنزيل

Smart Task Manager – أكثر من 5M تنزيل

Flashlight+ – أكثر من 1M تنزيل

Memo Calendar – أكثر من 1M تنزيل

K-Dictionary – أكثر من 1M تنزيل

BusanBus – أكثر من 1M تنزيل

Flashlight+ – أكثر من 500K تنزيل

Quick Note – أكثر من 500K تنزيل

Currency Converter – أكثر من 500K تنزيل

Joycode – أكثر من 100K تنزيل

EzDica – أكثر من 100K تنزيل

Instagram Profile Downloader – أكثر من 100K تنزيل

Ez Notes – أكثر من 100K تنزيل

Flash Lite – أكثر من 1K تنزيل

Calcul –حوالي 100 تنزيل

Flashlight+ حوالي 100 تنزيل