شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواصل النمو رغم انخفاض مبيعات الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تبدو صناعة الهواتف الذكية جيدة منذ بضعة أشهر حتى الآن بحسب شركة الأبحاث Canalys، لكن يبدو أيضا أن هذا الامر لا ينطبق على جميع الشركات، فبحسب التقرير فإن شركة أبل ليس لديها مشاكل في بيع هواتفها الذكية.

ويشهد سوق الهواتف الذكية انخفاضًا في المبيعات، حيث قدمت شركة الأبحاث Canalys مزيدًا من التأكيد، حيث كشفت عن انخفاض شحنات الهواتف بنسبة 9٪ في الربع الثالث مقارنة بعام 2021، وهذا هو أسوأ ربع منذ الربع الثالث من عام 2014، ومع ذلك ، لا يمكننا القول أن هذه مفاجأة.

ونتيجة للوباء المستمر، والصراع المتفاقم في أوكرانيا، والتضخم المتصاعد، تقول الشركة إن هذا الاتجاه قد يستمر لمدة ستة إلى تسعة أشهر أخرى، ووفقًا لـ Canalys، يؤخر المستهلكون شراء الأجهزة الإلكترونية لصالح إعطاء الأولوية لشراء الضروريات.

وفي الربع الثالث من عام 2022، سجل سوق الهواتف الذكية العالمي انخفاضه الثالث على التوالي هذا العام، انخفاض بنسبة 9٪ على أساس سنوي، مسجلاً بذلك الربع الثالث الأسوأ منذ عام 2014، وقد أدت التوقعات الاقتصادية القاتمة إلى تأجيل المستهلكين لشراء الأجهزة الإلكترونية وإعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي الآخر.

ومن المرجح أن يستمر هذا في تثبيط سوق الهاتف للأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، وكانت Apple هي البائع الوحيد في المراكز الخمسة الأولى الذي سجل نموًا إيجابيًا، حيث تحسين مركزها في السوق بنسبة 18٪ خلال فترة تراجع السوق، وذلك بفضل الطلب المرن نسبيًا على أجهزة iPhone.