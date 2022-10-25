شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. أيقونات تويتر تكتسب مظهرًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تويتر، مظهرًا جديدًا تمامًا للأيقونات المستخدمة عبر الشبكة الاجتماعية، وظهر ذلك في موضوع على حساب التصميم الخاص بها، حيث تستخدم الأيقونات خطوطًا أكثر سمكًا قليلاً، وكل شيء يبدو أكثر زاوية.

قال "تويتر": "كان الهدف هو إنشاء مجموعة متماسكة من الرموز الجريئة في الشكل والأناقة ومع ذلك لا تزال قابلة للتواصل وقليلًا من الوقاحة حيثما أمكن ذلك"، تسهّل تغريدتان من سلسلة التغريدات رؤية ما تم تغييره، هذا يظهر كيف كانوا يبدون من قبل والآن، واحد بعد يظهر مجموعة كاملة منهم في صورة واحدة.

قال المتحدث باسم الشركة، شاوكي أمدو، في رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge، إن تويتر سيجعل الرموز الجديدة متاحة للجميع على الويب و iOS و Android "خلال الأيام المقبلة".