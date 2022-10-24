شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تراجعت مجلة The Wire عن خطابها ضد ميتا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من التصعيد الخطابي، تتراجع The Wire عن تقاريرها عن ميتا، حيث قالت المجلة غير الربحية إنها اكتشفت "تناقضات معينة" مع المواد التي أبلغت تقاريرها عن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي منذ السادس من أكتوبر.

قالت: "تعتقد The Wire أنه من المناسب سحب القصص" ، مشيرةً إلى حقيقة عدم قدرتها على مصادقة رسالتي بريد إلكتروني كانتا حاسمتين في تغطيتها السابقة لميتا.

قالت إحدى رسائل البريد الإلكتروني، إنه لا يمكنها التحقق من وجود رسالة نسبتها المنفذ إلى المتحدث باسم ميتا آندي ستون حسبما نقلت Engadget.

"تحقيقنا الذي لا يزال مستمرًا لا يسمح لنا حتى الآن بأخذ وجهة نظر قاطعة حول مصداقية وحسن نية المصادر التي يقول أحد أعضاء فريق إعداد التقارير لدينا إنه كان على اتصال بها لفترة طويلة من الزمن، ما زلنا نراجع الأمر برمته، بما في ذلك احتمال أنه تم السعي عمدًا إلى تضليل أو خداع The Wire."

قبل التراجع عن الأمر زعمت The Wire أن ميتا أعطت أميت مالفيا، مسؤول تكنولوجيا المعلومات في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند ، سلطة إزالة المشاركات من إنستجرام، وهو تأكيد عارضته ميتا باستمرار.

بدلاً من التراجع بعد مشاركة الشركة لدحض شامل في 12 أكتوبر، استمرت The Wire في نشر القصص التي زعمت أن ميتا كانت تضلل الجمهور، وبلغت ذروتها في مقال 15 أكتوبر الذي أظهر شاشة تسجل المنفذ الذي ادعى أنه أظهر دليلاً على طلب الإزالة الأصلي الذي بدأت القصة بأكملها.

قالت ميتا إن تحقيقًا داخليًا وجد أن الفيديو أظهر حساب Workspace الذي تم إنشاؤه في 13 أكتوبر، مما يشير إلى أن شخصًا ما أنشأ الحساب لدعم تقارير The Wire.