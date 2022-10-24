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تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن جهاز Mac Pro من آبل

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القاهرة - سامية سيد - من بين أجهزة الكمبيوتر الجديدة التي تخطط آبل للإعلان عنها في الأشهر المقبلة ، نوع M2 من Mac Pro ، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، حيث أكد في رسالته الإخبارية Power On ، أن الشركة كانت تختبر إصدارًا من سطح المكتب المتطور الذي يتميز بمجموعة شرائح مع وحدة المعالجة المركزية 24 نواة ووحدة معالجة الرسومات 76 نواة ، بالإضافة إلى ذاكرة 192 جيجابايت. 

 

ويتوقع أن تسمح آبل للعملاء في النهاية بالاختيار بين شريحتين مختلفتين عند تكوين Mac Pro. في الوقت الحالي ، اعتاد جورمان على تسمية هذه "M2 Urtla" و "M2 Extreme".

 

قال: "أعتقد أن جهاز Mac Pro سيقدم مع خيارات لـ 24 و 48 نواة لوحدة المعالجة المركزية و 76 و 152 نواة للرسومات - إلى جانب ذاكرة تصل إلى 256 غيغابايت". يضيف Gurman أن هذه الرقائق ستكون "على الأقل ضعف أو أربعة أضعاف قوة M2 Max" ، وهو معالج لم تعلن عنه Apple بعد. لوضع هذه التهم الأساسية في منظورها الصحيح ، تتميز قاعدة M2 الأساسية بـ 8 نوى لوحدة المعالجة المركزية و 10 نوى لوحدة معالجة الرسومات. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يضم M2 Max غير المعلن عنه 12 نواة لوحدة المعالجة المركزية و 38 نواة لوحدة معالجة الرسومات حسبما نقلت Engadget.

 

قبل وصول Mac Pro الجديد ، يتوقع Gurman أن تعلن شركة Apple عن الإصدارات المحدثة من MacBook Pro مقاس 14 و 16 بوصة ، بالإضافة إلى جهاز Mac mini جديد. ووفقًا له ، فإن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة من Apple ستحتوي على رقاقات M2 Pro و M2 Max الجديدة للشركة ، بينما سيشحن Mac mini مع السيليكون M2 نفسه الموجود في جهاز MacBook Air 2022. يشير Gurman إلى أن Apple اختبرت أيضًا داخليًا متغير M2 Pro لجهاز Mac mini ، على الرغم من أنه لم يذكر ما إذا كانت الشركة تخطط لإصدار هذا الإصدار من الكمبيوتر. يجب أن تصل هذه الأجهزة في وقت ما في الأشهر المقبلة.

 

 

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MO Nasa

MO Nasa

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