شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زي النهارده".. التقط صاروخ V-2 أول صور للأرض من الفضاء في 24 أكتوبر 1946 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 78، التقط صاروخ V-2 أول صورة على الإطلاق للأرض من الفضاء، عاما في 24 أكتوبر 1946 .

في حين أن هذه الصور المحببة بالأبيض والأسود قد لا تبدو كثيرًا اليوم، إلا أنها كانت كبيرة في ذلك الوقت، لأنه لم يسبق لأحد أن رأى الأرض من الفضاء من قبل، وفقاً لموقع space.

أطلق الصاروخ V-2 من مدى الصواريخ White Sands في نيو مكسيكو، حيث حملت كاميرا صور متحركة مقاس 35 ملم تلتقط إطارًا جديدًا كل ثانية ونصف، حلق الصاروخ على ارتفاع حوالي 65 ميلاً قبل أن يسقط على الأرض.

تم تدمير كل من الصاروخ والكاميرا بعد اصطدامهما بالأرض بسرعة حوالي 340 ميل في الساعة، لكن الفيلم نجا لأنه كان محميًا داخل غلاف فولاذي، كان على العلماء الخروج إلى صحراء نيو مكسيكو لاستعادة الفيلم.

عندما رأوا الصور لأول مرة، كان العلماء يقفزون حرفيًا لأعلى ولأسفل بفرح.