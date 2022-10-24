أفضل 11 طريقة للتعامل مع مشاكل تطبيق الماسنجر Messenger المفاجئة

الماسنجر هو واحد من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا، وأكثرها إزعاجًا بالنسبة لي! رغم كونه تطبيقًا مريحًا في التواصل بيني وبين معارفي وأصدقائي وعائلتي، إلا أنه أحيانًا يكون عائقًا لي في تلك المسألة عندما أتعرض لإحدى المشاكل التي يفتعلها التطبيق أثناء استخدامي له! ولكن هل هي مشاكل بلا حلول؟ بالتأكيد لا، ففي هذا المقال سنتحدث حول تلك المشاكل وحول الحلول الممكنة لأجل حلّها..فقط تابع المقال.

لا يقتصر الأمر على مشكلة واحدة لنتحدث عنها وعن الحلول الممكنة لها، بل أنها مجموعة من المشاكل تشترك جميعها تقريبًا في نفس الحلول التي يمكنك أن تقوم بتجربتها حلٌ تلو الأخر! حتى تصل لحل المشكلة التي تواجهها أيًا ما كانت، بالشكل الرسمي ستجد أنه لكل مشكلة حل معين، إلا أنه تجربة المستخدم الفعلية هي التي تحدد، وذلك ما سأوافيك به تاليًا في هذا المقال.

أفضل 11 للتعامل مع مشاكل تطبيق الماسنجر المفاجِئة

وتلك هي الحلول الإحدى عشر التي لا غنى عنها لحل أي مشكلة تواجهك بخصوص تطبيق الماسنجر.

غلق التطبيق وإزالته من الخلفية

أولًا نقوم بإجراء ذلك كإجراء مبدأي يمكن أن يقوم بحل مشكلتك، حيث تقوم بفتح قائمة التطبيقات المفتوحة في الخلفية لتقوم بغلق الماسنجر بشكلٍ نهائي من أن يعمل بالخلفية، بالإضافة إلى الذهاب لمدير العمليات لإزالة التطبيق بشكلٍ جذري من أن يكون مستهلكًا، وقم بفتحه من جديد لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا، ولكن ماذا إذا لم يتم حلها؟

مسح البيانات ومسح التخزين المؤقت

ذلك هو حل نعتمد عليه لغالبية المشاكل التي لا نستطيع فهم سببها أو مصدرها، كالأعطال المفاجئة في التطبيق التي تتسبب في توقفه المفاجيء أو حصول خطأ أثناء الإستخدام، حينئذٍ نلجأ لمسح بيانات تطبيق ماسنجر ومسح التخزين المؤقت الخاص به، لنقوم بالتسجيل من جديد لنرى ما إذا كانت المشكلة حُلَّت أم لا، وإن لم تكن؟

التأكد من أن التطبيق مُحدث لآخر إصدار

فإن لم يفلح معك مسح بيانات تطبيق الماسنجر ومسح التخزين المؤقت، حينئذٍ يمكن أن تلجأ للدخول على المتجر الخاص بهاتفك، لتتأكد من أن تطبيق الماسنجر محدث لأخر إصدار، فأحيانًا تكون المشكلة التي تواجهها هي مشكلة عامة لجميع المستخدمين وحينئذٍ تكون الشركة قد أرسلت تحديث لحل هذه المشكلة، ولكن ماذا إن وجدت أنه مُحدَّث بالفعل ورغم ذلك تواجه نفس المشكلة؟

فرض الإيقاف

حيث يمكنك إجراء فرض الإيقاف للتطبيق من خلال الإعدادات الخاصة به من خلال قائمة التطبيقات، حيث يقوم فرض الإيقاف بإلغاء نشاط التطبيق بشكلٍ تام، حتى تقوم بإعادة تشغيله، فبمجرد فتحه حينئذٍ تكون قد ألغيت فرض الإيقاف، وتكون قد حللت مشكلتك، وإن لم يتم حلها؟

إعادة تثبيت التطبيق

وهذا ما نفعله إذا لم يفلح كل الحلول السابقة، حيث تلجأ لمتجر التطبيقات الخاص بهاتفك لإعادة تثبيت التطبيق بالكامل، حيث تقوم بحذفه ثم إعادة تنزيله من خلال متجر بلاي الخاص بك إن كنت مستخدم أندرويد أو من App store إن كنت مستخدم أيفون، ثم قم بتجربة التطبيق لترى ما إذا كانت المشكلة قد تم حلها أم لا، ولكن ماذا إن لم تكن قد حُلَّت؟

تفعيل وضع الطيران

وذلك قد يكون حلًا فعّال، فإلغاء وضع الطيران لإعادة تشغيله مرة أخرى؛ هو شيء أشبه بإعادة تشغيل هاتفك ولكن بشكلٍ مصغر – دعنا نصفه بهذا الشكل- حيث يتم غلق الإنترنت والشبكات بشكلٍ كامل حينئذٍ لتقوم بإرجاع الهاتف لوضعه الطبيعي بعد إلغاء تفعيل وضع الطيران، ثم قم بالتأكد ما إذا تم تشغيل الماسنجر بدون مشاكل أم لا، وإن لم يجدي نفعًا؟

التحقق من الإتصال بالإنترنت!

فمن الأساس..قد تواجه مشكلة مثل عدم إرسال الرسائل أو عدم استقبالها، وذلك فقط بسبب وجود مشكلة في الإتصال بالإنترنت على هاتفك، فيمكن أن يكون هنالك مشكلة في الراوتر الخاص بك، وحينئذٍ فقط عليك إعادة تشغيله – بين غلقه وفتحه 30 ثانية وذلك ما ينصح به – ، أو مشكلة في إعداد الوايف اي لدى هاتفك، فيمكن أن يكون هناك مشكلة بالإتصال، أو أن الواي فاي لا يعمل أصلًا! بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدام بيانات الهاتف للتأكد من كون المشكلة صادرة من الراوتر الخاص بك أم الهاتف نفسه..ولكن يمكن أن لا تكون المشكلة بالإنترنت، أو لا يقوم هذا بحل المشكلة التي تواجهها في تطبيق الماسنجر، فماذا عليك أن تفعل؟

التحقق من مساحة التخزين على هاتفك

أحيانًا تواجه مشكلة عدم تحميل الصور أو الفيديوهات، وببساطة لا تعلم لما، ولا يخطرك الماسنجر بالسبب! ولكن حينها يمكن أن تكون المشكلة فقط أنه لا توجد مساحة تخزين كافية على هاتفك ليختزن تلك البيانات الإضافية على تطبيق الماسنجر والتي تريد تحميلها على هاتفك، وقد تحدثنا في مقالٍ سابق عن مشكلة امتلاء مساحة التخزين على الهاتف، ولكن هل يجب أن يكون ذلك هو السبب؟

تعطيل وضع توفير البيانات في الماسنجر

حيث يقوم هذا الوضع بمنع التنزيل التلقائي لأي صورة أو فيديو إن كان مصدر الإنترنت الخاص بك هو بيانات الهاتف، وذلك لتوفير البيانات المستهلكة كي يقوم بحفظ الباقة الخاصة بك من الإستهلاك، فإن كنت تستخدم بيانات الإتصال لاستخدام الإنترنت وتواجه مشكلة في تنزيل الصور أو الفيديوهات قم بتجربة تعطيل وضع توفير البيانات، وماذا إن لم أقم بتفعيله من الأساس ولا زلت أواجه مشكلة؟

تجربة استخدام ماسنجر لايت

ناهيك عن حل المشكلة التي تسعى لحلها، فماسنجر لايت لا يستهلك الكثير من الطاقة ولا من مساحة التخزين، فهو النسخة المخففة من تطبيق الماسنجر، وقد لا تجد به تلك المشاكل التي تواجهها في تطبيق الماسنجر الأخ الأكبر للماسنجر لايت، ولكن هل انتهينا من الحلول؟ هل هذا هو الحل النهائي؟

إعادة تشغيل الهاتف

لإعادة تشغيل الهاتف أهمية كبرى في حل المشاكل التي قد تتعرض لها في هاتفك أو في تطبيق الماسنجر خاصة، وهو النوع من المشاكل التي لا تستطع التعرف على أساببها أو مصدرها، فإعادة تشغيل الهاتف قد تقوم بحل مشاكل لم تكن على علمٍ بها حتى! وهو حلٌّ فعّال غالبًا للعديد من المشاكل.

مجملًا..إذا لم تفلح معك تلك الحلول قم بزيارة مركز المساعدة الخاص بالماسنجر، أو إخطارهم بالمشكلة من خلال الشكوى من خلال التطبيق بذاته/ الإعدادات/ قسم الحساب: الإبلاغ عن مشكلة فنية.