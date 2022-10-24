شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Microsoft Teams يحصل على أدوات إمكانية الوصول الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت "مايكروسوفت"بتوسيع تشكيلة منتجاتها مع أجهزة Surface وملحقاتها الجديدة الأسبوع الماضي، من بين هذه الأجهزة ، أطلقت الشركة أيضًا أداة Microsoft Teams تسمى Presenter +، حيث تخطط مايكروسوفت الآن لإضافة بعض ميزات إمكانية الوصول الجديدة إلى نظامها الأساسي للاتصال عبر الفيديو لجذب المزيد من المستخدمين، فيما تشير خارطة طريق Microsoft 365 إلى أن الشركة تعمل على ميزة جديدة من شأنها تحسين دعم الاتصال بلغة الإشارة.

وسيبدأ طرح ميزة "عرض لغة الإشارة والتعليقات التوضيحية دائمًا في الاجتماعات" لفريق مايكروسوفت في ديسمبر وستكون متاحة لعامة الناس على منصات مثل سطح المكتب وأجهزة Mac.

ميزة لغة الإشارة في Microsoft Teams لتضمين لغة الإشارة في اجتماعات Teams، ستساعد الميزة المستخدمين على إعطاء الأولوية لمقطعي فيديو مشاركين آخرين، وتظل مقاطع الفيديو هذه مرئية حتى أثناء مشاركة المحتوى وتعيين التسميات التوضيحية للبقاء في جميع الاجتماعات، وقد تصل هذه الميزة إلى الهواتف المحمولة في أي وقت قريبًا بسبب قيود حجم عرض هذه الأجهزة.

وبصرف النظر عن هذا ، من المتوقع أيضًا أن تتلقى Microsoft Teams بعض الميزات والتحسينات الأخرى، وتخطط الشركة لإضافة ردود فعل emoji إلى دردشة Teams التي ستتضمن أكثر من 800 رمز تعبيري، وقد يحصل مستخدمي اجهزة سطح المكتب في Microsoft Teams أيضًا على أداة جدولة جديدة تمنع المستخدمين من إرسال الرسائل خارج ساعات العمل، و ستسمح الميزة الجديدة للآخرين بإرسال رسائل إليك فقط خلال وقت محدد مجدول.