شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف Apple 15 Urtla سيمتلك هيكلا مصنوعا من التيتانيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تسريب جديد عن بعض التفاصيل حول تصميم أغلى جهاز في سلسلة iPhone القادمة " أيفون 15"، حيث كشفت شركة معلومات تدعى LeaksApplePro أن هاتف iPhone 15 Pro Max القادم، والذي سيُطلق عليه اسم iPhone 15 Urtla ، من المتوقع أن يكون له هيكل من التيتانيوم الفاخر.



Apple iPhone 15 Urtla: المواصفات المتوقعة ومع ذلك، قد يحتوي إصدار iPhone 15 Pro على هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ تمامًا مثل طرازات iPhone 14 Pro و Pro Max، وفي وقت سابق، قبل إطلاق سلسلة iPhone 14، أشاع أيضًا أن طرازات Pro من هذه التشكيلة تحتوي على هيكل من التيتانيوم ، لكن هذا لم يحدث.Apple iPhone 15 Urtla: المواصفات المتوقعة لن يمنح Titanium إحساسًا متميزًا لهاتف Apple iPhone 15 Urtla القادم فحسب، بل سيجعل الهاتف الذكي أخف وزناً وأقوى وأكثر مقاومة للخدش من الفولاذ، ومن المهم ملاحظة أن الهواتف المصنوعة من التيتانيوم نادرة جدًا وستساعد أيضًا في تحسين مظهر وشكل الجهاز القادم.

وتشير شائعات أخرى إلى أن البديل Urtla سيكون له نظام كاميرا أمامي أفضل وعمر بطارية أطول ومنفذ USB-C، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف iPhone التالي الأغلى مدعومًا بشريحة 3 نانومتر أسرع وأكثر كفاءة، وقد تظهر أخيرًا مجموعة الكاميرا الخالية من الصدمات والأزرار الدائرية المخصصة لـ iPhone 14 Pro على iPhone 15 Urtla، ومع ذلك، فهذه كلها شائعات وقد تتغير بعض التفاصيل في النهاية.

وبحسب ما ورد قرر عملاق كوبرتينو خفض إنتاج iPhone 14 Plus لأن أجهزة Pro تتفوق على الهواتف غير الاحترافية، لذلك ، من المتوقع أن تركز Apple بشكل أكبر على المتغيرات Pro من سلسلة iPhone 15.