شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤجل حدث نيورالينك لهذا الموعد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت Neuralink حدث "show & tell" القادم لمدة شهر، حيث غرد إيلون ماسك بأن العرض سيقام في 30 نوفمبر، بدلاً من 31 أكتوبر كما تم الإعلان عنه في الأصل في أغسطس، ولم يذكر ماسك سبب التأخير.

في المرة الأخيرة التي عقدت فيها نيورالينك حدثًا ، أظهرت قردًا يلعب بونج بعقله. منذ ذلك الحين، شهدت الشركة مغادرة معظم مؤسسيها المشاركين، وانتشرت شائعات تفيد بأن ماسك كان يفكر في الاستثمار في شركة منافسة لرقائق الدماغ.

علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن Neuralink لم تحصل بعد على الموافقة التنظيمية من إدارة الغذاء والدواء لبدء التجارب البشرية تشير إلى أن الشركة تجد نفسها عند نقطة انعطاف حسبما نقلت Engadget.

قد يكون كل ما يجب أن تعرضه الشهر المقبل أمرًا بالغ الأهمية لمستقبلها، لذا فليس من المستغرب أن تعتقد الشركة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد.

نيورالينك شركة أمريكية للتكنولوجيا العصبية أسسها إيلون ماسك، مع ثمانية رجال أعمال آخرين، تهدف الشركة إلي تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري.