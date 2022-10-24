معهد البحوث الفلكية يوجه تحذيرًا للمواطنين بعدم النظر للسماء غدًا

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية تحذيراً للمواطنين بشأن كسوف الشمس الجزئي المرتقب غداً الثلاثاء، والذي تشهده الكرة الأرضية ويرى في مصر.

وحذر المعهد المواطنين من النظر لكسوف الشمس غداً، مشيراً إلى أن النظر بدون دون الحماية الصحيحة للعين يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة مما يتسبب فى تلف العين .

ودعا المعهد الزائرين والجمهور، لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس يوم غدا الثلاثاء، بمرصد حلوان، حيث يفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف.

ومن المقرر ان تشهد الكرة الأرضية، غدا الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس، بالتزامن مع نهاية شهر ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ .

وفي وقت سابق، كشف معهد البحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس، حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا

وأضاف المعهد أنه يمكن رؤيته ككسوف جزئي في من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا .

وتابع: "سيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس".

وفي القاهرة، سيرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس

وسينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً .

وأشار المعهد إلى أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. ويرجى من المواطنين عدم النظر الى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة.