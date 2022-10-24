شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف تشغيل ميزة "الذكريات" على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم آيفون الذكاء الاصطناعي لأتمتة الكثير من الميزات، ولعل إحدى هذه الميزات هي ميزة الذكريات Memories، وهي أداة تنظر إلى الصور القديمة التي التقطتها أثناء الإجازة على سبيل المثال، وتنشئ عروض.

لكن ميزة الذكريات يمكن أن تكون مزعجة، خاصة إذا استمرت في التوصية بالصور عن وقت من حياتك تفضل نسيانه، لهذا السبب يتيح لك iOS 16 الآن إيقاف تشغيل ميزة الذكريات أو إعادة تعيينها.



كيفية إيقاف تشغيل الذكريات على آيفون كيفية إيقاف تشغيل الذكريات على آيفون يمكنك إيقاف تشغيل ميزة الذكريات تمامًا، أو إعادة تعيين الخوارزمية بحيث تتوقف عن توضية نفس الصور لك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تذكر أنك بحاجة إلى تحديث iPhone الخاص بك إلى iOS 16 أولاً.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على أيفون، وانتقل لأسفل للضغط على "الصور".

2. قم بالتمرير لأسفل إلى القسمين القريبين من أسفل الصفحة بعنوان الذكريات والذكريات والصور المميزة.

3. يمكنك لإيقاف تشغيل الذكريات بالكامل، أن تضغط على مفتاحي إظهار أحداث العطلة ومفتاح إظهار المحتوى المميز بحيث ينقلبان إلى اليسار، هذا يجعله حتى لا يقترح عروض شرائح Memories في أي مكان.

4. إذا كنت تريد فقط مسح خوارزمية اختيار الصورة الحالية، فاضغط فوق كل من إعادة تعيين الذكريات المقترحة وإعادة تعيين اقتراحات الأشخاص.

يمكنك أيضًا التخلص من ذكريات معينة تظهر في تطبيق الصور من خلال الضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من الذاكرة واختيار ميزة أقل أو حذف الذاكرة.