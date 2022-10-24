شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيلاروس تطور قدراتها في إنتاج الدرونات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو أن الرئيس أعطى توجيهاته لتطوير صناعة الدرونات العسكرية في البلاد، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "ناقش الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو مع ممثل هيئة رئاسة الأكاديمية الوطنية للعلوم في البلاد فلاديمير غوساكوف مواضيع تطوير الطائرات بدون طيار، وأكد لوكاشينكو على أهمية هذا الموضوع على خلفية الأحداث التي تدور في أوكرانيا".

وبحسب الخدمة الصحفية فإن لوكاشينكو أعطى توجيهاته لتنظيم معرض واسع النطاق لعرض أحدث الإنجازات العلمية في بلاده، ليقام هذا المعرض أواخر نوفمبر- أوائل ديسمبر العام الجاري.

وقال لوكاشينكو خلال الاجتماع أيضا "سنتختار قاعة جيدة للمعرض، ليس لعرض ما توصلنا إليه في مجالات الابتكار فقط، بل لإظهار ما يمكن للعلم عندنا أن يفعل أيضا، للأسف نحن لا نروج كثيرا للأكاديمية الوطنية للعلوم، ولا حتى لإنجازاتنا العلمية، لذلك يجب أن نفكر معا أين يمكننا ان نستعرض للناس ما يمكننا إنجازه، ولدينا بالفعل ما يمكن عرضه في هذا المجال".

ومن جهتها ذكرت قناة "Pul Pervovo" على تليغرام والمقربة من مكتب رئاسة الجمهورية في بيلاروس أن ألكسندر لوكاشينكو زار يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري معرضا عسكريا في البلاد ليطلع على أحدث الأسلحة في بلاده.

واستعرضت القناة صورا لدرونات عسكرية بيلاروسية منها درون "صانع السلام"، وظهرت صورة فيها درون مروحي ثبتت علييه قاذفات صواريخ، وصورا لدرون على هيئة مروحية ثبت عليها قاذفات صواريخ صغيرة ورشاشات، بالإضافة إلى صور أظهرت بعض أنواع القذائف والذخائر التي يمكن اعتمادها مع الدرونات على الأغلب.