شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جروبات فيس بوك" تحصل على Reels ومجموعة مختلفة من الأدوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Meta الشركة الأم لفيس بوك أن معظم مستخدمي المنصة هم أعضاء في 15 مجموعة نشطة على الأقل، مشيرة إلي أنه يتم إنشاء أكثر من 100 مليون مجموعة يوميًا.

ومع تزايد عدد المجموعات على المنصة، قررت منصة التواصل الاجتماعي تحديث ميزة مجموعات فيس بوك بأدوات إدارية وإبداعية جديدة، حيث تقول الشركة أن هذه الأدوات ستجعل هذه المجتمعات آمنة وتفاعلية.

ومع التحديث، سيتمكن مستخدمو فيس بوك من مشاركة Reels على مجموعاتهم ويمكنهم أيضًا تجربة ملفات تعريف المجموعة الخاصة بهم، وفي الوقت نفسه، سيحصل مسؤولو المجموعة الآن على ميزة Admin Assist وسيتمكنون من إبراز الأعضاء المساهمين الأساسيين في المجتمع.

ميزات جديدة قادمة إلى مجموعات فيس بوك

التغيير الأكثر بروزًا في مجموعات فيس بوك هو قدرة الأعضاء على مشاركة Reels على هذه المجتمعات، وسيسمح فيس بوك أيضًا لمديري المجموعة والأعضاء الآخرين بإضافة تراكب صوتي ونص وعوامل تصفية إلى هذه البكرات قبل مشاركتها.

وسيتمكن المستخدمون من مشاركة حدث جماعي عام على فيس بوك مع قصة Instagram الخاصة بهم، وستساعد هذه الميزة أعضاء المجموعة على عرض مجتمعهم على نطاق أوسع.

وبصرف النظر عن هذا ، يقوم فيس بوك أيضًا باختبار بعض الميزات الجديدة لملفات تعريف المجموعة، حيث ستساعد هذه الميزات الجديدة أعضاء المجموعة على تخصيص المعلومات في قسم "نبذة عني" وستسمح أيضًا للمستخدمين بإضافة مؤشر إلى ملف تعريف المجموعة إذا كان مفتوحًا للمراسلة.

ميزات إدارية جديدة قادمة إلى مجموعات فيس بوك

يختبر فيس بوك أيضًا طريقة جديدة للمسؤولين لتسليط الضوء على الأعضاء المساهمين الأساسيين، حيث سيتمكن أعضاء المجموعة من كسب النقاط من خلال أداء مجموعة من المسؤوليات في المجتمع، ومن خلال تجميع النقاط، سيربح كبار الأعضاء المساهمين شارات لعرضها في ملفات تعريف المجموعة الخاصة بهم مما يسهل على المسؤولين تحديد الأعضاء للأدوار.

يختبر النظام الأساسي المملوك لـ Meta أيضًا دورًا جديدًا للمسؤولين للتعرف على الأعضاء النشطين الذين يساعدون الآخرين على التواصل الاجتماعي، وستساعد ميزة Admin Assist مسؤولي المجموعة على معالجة المعلومات المزيفة بطريقة جديدة، وعلاوة على ذلك، سيكون لدى بعض مديري المجموعات المؤهلة أيضًا القدرة على استخدام سياق إضافي والسماح ببعض المحتوى الذي قد يتم وضع علامة عليه بواسطة فيس بوك.