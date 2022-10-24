شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لانستجرام يحمي المستخدمين من المحتوى المسيء والضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أنستجرام عن بعض التحسينات الجديدة التي ستحمي المستخدمين والمبدعين من طلبات الرسائل الضارة والتعليقات، حيث قدمت المنصة المملوكة لشركة Meta خيارات حظر محسّنة وتحديث Hidden Words والمزيد.

ويكشف أنستجرام أنه عند حظر شخص ما الآن ، سيكون لديك خيار حظر حسابات أخرى قد تكون لديه بالفعل ، مما يجعل من الصعب عليهم التفاعل معك مرة أخرى على أنستجرام.

وقدم أنستجرام ميزة Hidden Words، وستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بتصفية المحتوى الضار تلقائيًا من تعليقاتهم وطلبات الرسائل، ويدعي أنستجرام أنه عندما يقوم الأشخاص بتشغيل Hidden Words للتعليقات ، في المتوسط ​​، فإنهم يرون 40 ٪ أقل من التعليقات التي قد تكون مسيئة.

وستعمل منصة الشبكات الاجتماعية تلقائيًا على تمكين الميزة لحسابات المبدعين، ويمكن لمنشئي المحتوى إنشاء قائمة مخصصة من الكلمات والعبارات والرموز التعبيرية التي يرغبون في إخفاءها، وستدعم الميزة أيضًا اللغات الجديدة التي تشمل الفارسية والتركية والروسية والبنغالية والماراثية والتيلجو والتاميلية.

وإلى جانب ذلك ، يقوم أنستجرام أيضًا بتوسيع استخدام التنبيهات لتشجيع المزيد من الأشخاص على التوقف والتفكير قبل أن يقولوا شيئًا قد يكون ضارًا في التعليقات أو طلبات الرسائل.

والآن ، سيشجع الإشعار الجديد الأشخاص على التوقف والتفكير في كيفية الرد قبل الرد على تعليق تخبرنا أنظمتنا أنه قد يكون مسيئًا، وهذه التنبيهات متاحة الآن للأشخاص الذين تم ضبط تطبيقاتهم على اللغة الإنجليزية أو البرتغالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الصينية أو العربية.

ويساعد هذا التنبيه الأشخاص على تذكر أن هناك شخصًا حقيقيًا على الجانب الآخر من طلب DM الخاص بهم ، ويشجع على التواصل الأكثر احترامًا مع الأشخاص الذين قد لا يعرفونهم