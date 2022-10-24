شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقوى صاروخ هندى يطلق 36 قمراً صناعياً للإنترنت من OneWeb إلى مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت OneWeb في تجميع كوكبة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مرة أخرى، حيث حلقت ستة وثلاثون أقمار صناعية عريضة النطاق في السماء فوق صاروخ GSLV Mark III، وهو أقوى صاروخ تستخدمه منظمة أبحاث الفضاء الهندية ISRO، من مركز ساتيش داوان للفضاء.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، قال Somanath رئيس ISRO بعد الإطلاق الناجح، الذي تزامن مع احتفالات مهرجان الأضواء في الهند في نهاية هذا الأسبوع: "عيد ديوالي سعيد لكم جميعًا، لذلك بدأنا الاحتفال بالفعل"، مضيفا "لقد أنجزنا مهمة المدار بدقة شديدة".

كانت المهمة الأولى لـ OneWeb منذ فبراير، عندما غزت روسيا أوكرانيا وهزت مشهد رحلات الفضاء (من بين العديد من التأثيرات الأخرى الأكثر خطورة).

كانت هذه هي الرحلة التشغيلية الثانية لصاروخ GSLV Mark III الهندي وأول مهمة تجارية متعددة الأقمار الصناعية من نوعها للصاروخ الهندي، وهي الرحلة التي أشرفت عليها شركة New Space India Limited (NSIL)، الذراع التجارية لـ ISRO.

وتنشأ OneWeb كوكبة من 648 قمراً صناعياً واسع النطاق، وقبل اليوم، وصلت 426 مركبة فضائية إلى المدار، وكلها فوق صواريخ سويوز روسية الصنع التي تديرها شركة أريان سبيس الفرنسية.

لكن الأزمة الروسية المستمرة التى بدأت في 24 فبراير، أدت إلى تقسيم الشراكة في رحلات الفضاء، مما أجبر OneWeb على البحث في مكان آخر عن رحلات الصواريخ.

وأعلنت وجدت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها في مارس أنها وقعت عقد إطلاق مع SpaceX، ثم كشفت بعد شهر أنها وقعت صفقة مماثلة مع New Space India Limited (NSIL)، ولم يتم الكشف عن شروط هذه الصفقات، سواء التكاليف وعدد المهام التي تنطوي عليها.

كتب OneWeb في تحديث تويتر: "تم فصل جميع أقمارنا الصناعية بنجاح، ونحن ننتظر الآن بينما يعمل فريقنا لتأكيد الاتصال بجميع مركباتنا الفضائية".