شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء ناسا يحاكون المشى على سطح القمر فى صحراء أريزونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول مهمتان ناسا في أريزونا محاكاة استكشاف القطب الجنوبي للقمر، حيث تستعد الوكالة الأمريكية لإطلاق مهمة Artemis 1 غير المأهولة حول القمر في 14 نوفمبر، وتفكر وكالة الفضاء حتى أبعد من مهمة Artemis 2 المأهولة التي ستجلب البشر حول القمر، من خلال إنشاء محاكاة المشي على سطح القمر على الأرض.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، تعد هذه المحاكاة هى طريقة ناسا لإعداد رواد الفضاء الذين قد يمشون على سطح القمر لـ Artemis 3 في أقرب وقت بحلول عام 2025.

يجرى رواد الفضاء رحلات عبر بيئة بظروف أقرب ما يمكن لتلك الموجودة على سطح القمر دون مغادرة الأرض في صحراء أريزونا.

قال مسؤولو ناسا: "تتمتع صحراء أريزونا بالعديد من الخصائص المشابهة لبيئة القمر، بما في ذلك التضاريس الصعبة والجيولوجيا المثيرة للاهتمام والبنية التحتية للاتصالات، وكلها سيختبرها رواد الفضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر خلال مهمات أرتميس".

هناك الآلاف من البراكين القديمة حيث يتجه رواد الفضاء، وفقًا لجامعة أريزونا، إلى جانب ميزات جيولوجية أخرى مشابهة لبيئة القمر.

وكانت صحراء أريزونا هي أرض التدريب النهائية لاستكشاف القمر منذ عصر أبولو، حيث غامر رواد الفضاء المتجهون إلى القمر لأول مرة في عام 1967.

يقدم برنامج Artemis تحديًا جديدًا للتدريب، فبينما هبطت بعثات أبولو على الجانب القريب من القمر بالقرب من خط الاستواء، سيجعل Artemis رواد الفضاء يهبطون على القطب الجنوبي غير المكتشف للقمر في الغالب بحثًا عن الجليد المائي.

وتؤكد وكالة ناسا أنه يمكن إعادة توجيه بيئة أريزونا لعوالم قمرية جديدة تجعل رواد الفضاء مستعدين، ولمحاكاة المشي على سطح القمر، ارتدى الباحثون نماذج بالأحجام الطبيعية للفضاء أثناء القيام بمناورات لجمع عينات من الثرى (تربة القمر)، وتم تحليل رحلتهم من جانب فريق علمي وتوجيهها من قبل فريق مراقبة الطيران.