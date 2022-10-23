شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات جديدة لتطبيق Google Messages توفر مزيد من المميزات .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على تحديث تطبيق الرسائل الخاص بها Google Messages بمجموعة كبيرة من الميزات والتحسينات الجديدة، وتقوم الشركة أيضًا بطرح شعار جديد ليلائم تصميم وموضوع تصميم Android 13 Material UI، وكجزء من التحديث، يحصل تطبيق الرسائل على تحسينات في المراسلة بين Android وiOS، ودعم ردود الفعل، وتنظيم أفضل لصندوق الوارد والمزيد.

وفيما يلى نعرض جميع الميزات الجديدة والتغييرات والتحسينات التي تجريها جوجل على تطبيق المراسلة الافتراضي لنظام أندرويد كما يلى:

ميزات جديدة في رسائل Google - أولاً وقبل كل شيء، يمكن للمستخدمين الآن الرد على رسالة محددة دون كسر تدفق الرسائل ، ولكن هذا لا يعمل إلا عند تشغيل RCS.

- ردود الفعل تتحسن أخيرًا، حيث يمكن لمستخدمي تطبيق الرسائل الآن استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل المرسلة باستخدام iPhone.

- تضيف Google أيضًا ميزة نسخ الرسائل الصوتية إلى تطبيق الرسائل، وما يعنيه هذا هو أن التطبيق سيقوم تلقائيًا بنسخ الرسائل الصوتية، ومع ذلك، تقتصر الميزة حاليًا على أجهزة سلسلة Pixel 6 و Pixel 7 جنبًا إلى جنب مع Galaxy S22 و Galaxy Z Fold4.

-تم الآن دمج التذكيرات مباشرة في التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين الآن استخدام التذكيرات لتذكر الأشياء المهمة دون التنقل بين التطبيقات، وكجزء من الميزة، ستقوم رسائل Google بتذكير المستخدمين بالأشياء المهمة داخل التطبيق مباشرةً.

- بصرف النظر عن ذلك، يمكن للمستخدمين الآن تمييز رسالة مهمة بنجمة حتى لا يتم تفويتها بين الرسائل العشوائية، وفي الواقع ، تأخذ جوجال الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال السماح للتطبيق نفسه بتحديد الرسائل المهمة واقتراح خيار الرسائل "نجمة".

ويعد تكامل YouTube أيضًا جزءًا من تطبيق رسائل Google مما يعني أنه يمكن للمستخدمين مشاهدة رابط YouTube مُستلم داخل التطبيق مباشرةً، ويمكن لتطبيق الرسائل الآن التعرف على نص مثل "هل يمكنك التحدث الآن" واقتراح مكالمة فيديو عبر Google Meet أو خيارات جدولة المكالمات.