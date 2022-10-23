شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. إطلاق وحدة "هارمونى" لمحطة الفضاء فى 23 أكتوبر 2007 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 15 عاما، أطلق مكوك الفضاء "ديسكفرى" وحدة هارموني إلى محطة الفضاء الدولية، في 23 أكتوبر 2007، وفقاً لموقع space.

وحدة هارموني عبارة عن محور خدمات بعرض 14 قدمًا وطول 24 قدمًا، أو بطول حافلة صغيرة تقريبًا، انضمت إلى وحدة كولومبوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومختبر كيبو الياباني وتعمل كمقر لطاقم رواد الفضاء الأمريكيين.

وبمجرد تركيبها، نمت المحطة الفضائية من حجم منزل من ثلاث غرف نوم إلى ما يشبه المنزل المكون من خمس غرف نوم.

عندما قام رواد الفضاء بتسليم هارموني إلى المحطة الفضائية، وتركوها مرتبطة مؤقتًا بعقدة الوحدة، بعد مغادرة المكوك، استخدم رواد الفضاء الذراع الروبوتية لمحطة الفضاء لنقل منفذ رسو المكوك بعيدًا عن الطريق في وحدة .