الساعات الذكية Smart Watch وكل ما يجب أن تعرفه عنها

الساعات الذكية.. سمعنا الكثير عن الساعات الذكية ورأينا الكثير منها، تم إصدار العديد من الإصدارات والعديد من الأنواع، بمختلف المميزات المتوفرة في كل ساعة، مؤخرًا تم إطلاق ساعة جوجل Pixel Watch وساعة أبل Apple Watch، حيث أتت كل ساعة بمميزات خاصة وقوية، ولا يقتصر الأمر على جوجل وأبل عندما يتعلق الأمر بالساعات الذكية فهناك شركات أخرى مثل ساعات هونر وهواوي وريلمي وشاومي، وتختلف كل ساعة عن الأخرى في قدر المميزات المتاحة بها، فهل عرفت من قبل ما هي المميزات التي يجب أن تعرفها؟ ما يجعل الساعات الذكية بهذه الأهمية؟ سنتعرف عليها بالتفصيل..في هذا المقال، تابع لتتعرف على المزيد.

ما الذي يجب أن تعرفه عن الساعات الذكية؟

الجدير بالذكر أن الساعات الذكية هي فكرة موجودة منذ القدم! حيث أطلقت أول ساعة ذكية عام 1997 وكانت بمسمى D409، وكانت خواصها تكمن في إدخال البيانات وحصلت على ذاكرة صغيرة جدًا، وفي عام 1999 كانت سامسونج هي أول الشركات المنافسة حاليًا في إطلاق الساعات الذكية، حيث أطلقت ساعة SPH-WP10، والتي أتت بشاشة من نوع LCD، و90 دقيقة من الوقت للتحدث، فللساعات الذكية أهمية كبرى في حياتنا اليومية وخاصة إن كانت بجودة أعلى وخواص أكثر، وناهيك عن ذلك..فإنها يتم ربطها بهاتفك، وذلك خاصة هو من أساسيات عمل الساعات الذكية ومن أكبر مهامها، وتاليًا سنتحدث حول تلك المميزات التي يجب أن تعرفها عن الساعات الذكية في وقتنا الحالي!..ولكن أولًا؛ هل هناك أنواع للساعات الذكية؟

أنواع الساعات الذكية

تنقسم الساعات الذكية إلى نوعين تبعًا لطبيعة الإستخدام، فهناك استخدام عام؛ يمكن لأي شخص أن يحتاج لاقتنائها، وهناك أغراض خاصة تطلبت إنشاء ساعات ذكية مصممة خصيصًا لتلك الأغراض، فهناك ساعات للأغراض العامة، وساعات للأغراض الخاصة!

ساعات الأغراض العامة

وهي ما يدور حوله مقالنا، فهي الساعات التي تحتوي على العديد من الخواص والمميزات التي تناسب جميع الأفراد، كالرد على المكالمات وقراءة الرسائل والإستماع للوسائط، فما جعلها عامة هو ما أتت لأن تقدمه، فقد أتت لتقدم تقريبًا كل شيء في الوقت الحالي، وسنتعرف على ذلك في هذا المقال.

ساعات الأغراض الخاصة

وتنقسم تلك الساعات لثلاث؛ ساعات للمشي/ ساعات للغوص/ ساعات للطيران، فساعات المشي تتميز بعمر بطاريتها المديد، وذلك منطقي بالنسبة لكونها مخصصة للتنقل والسفر، بالإضافة لخاصية تحديد المواقع حيث تحتوي تلك الساعات على GPS خاص بها، ومراقبة المؤشرات الحيوية للجسم والتنبؤات المتوقعة للطقس، وساعات الغوص؛ بشكلٍ بديهي فتلك الساعات مصممة لأن تكون مناسبة للغوض، حيث تأتي مقاومة للمياة بأعلى درجة، وساعات الطيران؛ وتلك تحتوي على خريطة متحركة تعمل وفقًا لخاصية الـ GPS لتحديد المواقع، بالإضافة إلى تقديم تنبؤات عن الطقس، وقياسها لنبض القلب.

مميزات الساعات الذكية

التوافقية مع الهواتف

توافق الساعة مع هاتفك هي من أهم المميزات التي ستود الحصول على الساعة من أجلها، والجدير بالذكر أن هناك ساعات تأتي بنظام تشغيل خاص بهواتف معينة وساعات يمكن أن تتوافق مع أي هاتف ذكي، كساعة Apple وتلك لا تتوافق إلا مع هواتف آيفون حيث تأتي بنظام Watch OS، وساعات بنظام Wear OS والتي تعمل عليه ساعات جوجل والتي تتوافق مع هواتف الأندرويد، والتي تصنعها جوجل وسامسونج وغيرها من الشركات، مع العلم أن الساعات التي تعمل بنظام Wear OS وتستطيع أن تعمل على أكثر من نظام تشغيل واحد، يجدر أن يتم تثبيت تطبيق خاص لكي يتم ربطها بالهاتف من خلاله حينئذٍ.

البطارية

طالما هناك تلك الخواص والإمكانيات التي أشرنا إليها فبالتأكيد ستتوفر بطارية لتشغيل الساعة، وتختلف البطاريات تبعًا لأقصى مدة تشغيل للساعة، تبقى الساعات لأيام من التشغيل كساعات أبل وجوجل، والتي تبقى ليومين من التشغيل نظرًا أيضًا لكثرة الخواص والمميزات المتوفرة بها، وهناك ساعات أخرى بأنظمة أخرى قد تبقى لأيام تزيد إلى عشرة، وذلك لقلة إمكانياتها مما يوفر الطاقة بشكلٍ جيد جدًا.

عرض الرسائل والتنبيهات وإمكانية الإتصال

من أهم الخواص التي تميز الساعات الذكية هي إمكانياتها في عرض الرسائل أو الإشعارات والتنبيهات التي تأتيك على هاتفك، وذلك بعد ربطها به بالطبع، ذلك ما يوفر الوقت والمجهود في أن تخرج هاتفك من جيبك لترد على المكالمة أو لتتصل بأحدهم، أو لتتفحص الرسائل المرسلة على هاتفك مما يسهل الأمر أكثر، وبذكر الإتصال فتتوفر خاصية الـ NFC؛ وهي خاصية الإتصال عبر المجال قريب المدى ليتم من خلالها إجراء المدفوعات بكل سهولة وأمان، وساعات مثل أبل وسامسونج، تدعم الدفع لخدمات البيع الخاصة بالشركة المصنعة لها مثل آبل باي وسامسونج باي وغيرهم.

متابعة اللياقة البدنية والحالة الصحية

يكون هذا السبب الأساسي لشراء الساعة الذكية بالنسبة للرياضيين خاصة، حيث تقوم الساعات الذكية بمتابعة الحالة الصحية الخاصة بك ومتابعة لياقتك البدنية، وتحت ذلك البند تتم متابعة نبضات القلب، وحالة التنفس، ودرجة الإجهاد أثناء ممارسة الرياضة – أيًا كانت -، ومتابعة طبيعة النوم لترى ما إذا كنت تنام بمعدل طبيعي أم هناك خطأ ما في روتينك؟ هل تجلس لمدة طويلة؟ أم بحاجة للمشي قليلًا؟ فكل تلك التنبيهات تقوم الساعة الذكية بالإهتمام بها لأجلك، وعلى سبيل المثال فيجدر الإشارة هنا لساعة سامسونج Galaxy Watch5؛ والتي أصدرتها سامسونج مؤخرًا حيث أتت بتلك الميزات الصحية الهامة، والتي تميزت بخاصية Body Composition وهي أداة لقياس تكوين الجسم! ألا وهو الدهون والعضلات والعظام في جسمك، مما يساعدك في رحلة الحصول على جسد أفضل!.

إن لم تكن تعرف..

ففي سنة من السنوات كان هناك حادث قد تعرض له إحدى مستخدمي ساعة أبل الذكية، في هذا الوقت كانت قد ساءت حالة ذلك الرجل، وقد تعرفت الساعة على حالته الصحية وقامت من تلقاء نفسها بالإتصال بالإسعاف بالإضافة إلى تحديد مكانه، وتم إنقاذ حياته لتقوم الساعة الذكية حينئذٍ بأعظم وظيفة لها، وبشكلٍ عام يتمتع مستخدمي أبل بدرجة عالية من الرعاية الصحية لأنفسهم، حيث قدمت أبل خدمة كاملة تسمى Fitness+ والتي تعد خدمة متكاملة للياقة البدنية والصحة، وإحدى خواص تلك الخدمة هي خاصية وقت الركض! وهي تجربة صوتية تساعد المستخدمين على أداء الركض بأفضل طريقة ممكنة، بالإضافة لخاصية المجموعات؛ والتي تحتوي على العديد من التمارين وجلسات التأمل، وهي لمساعدة المستخدمين على آداء ما يفعلونه عندما يقومون بالتمارين أو بجلسات التأمل.

دعم التطبيقات الخارجية

إنه لشيء هام أن تتوفر إمكانية تنزيل التطبيقات على الساعة الذكية، ويتوفر ذلك خاصة في الساعات التي تعمل على نظامي Wear OS و Watch OS، وعلى سبيل المثال فتطبيق مثل Spotify يمكنك تنزيله على الساعة الذكية الخاصة بك لتتمتع بخدماته من خلالها، وهناك بعض الساعات التي يتوفر بها إمكانية الإتصال بالإنترنت والتي يمكنك من خلالها البحث مباشرة عما تريد سماعه بالتطبيق بغض النظر عن المحتوى المخزن على هاتفك، حيث يمكن تحميل البودكاست أو الموسيقى من خلال الساعة لتختزن على مساحة التخزين الخاصة بها!، بإمكانك تنزيل التطبيقات فقط من خلال الدخول على App store على Apple Watch خاصتك، للبحث عن التطبيق الذي تود تنزيله!، أو من خلال هاتفك الأيفون مباشرة

الجانب الترفيهي!

لا يتوقف الأمر على متابعة الحالة الصحية أو تفحص الرسائل والرد على المكالمات، فيمكن أن يتم الإستماع للوسائط من خلال الساعات الذكية، حيث تحتفظ بالوسائط المخزنة على هاتفك لتقوم بالإستماع إليها عبر السماعة اللاسلكية المتصلة بها، أو عبر السماعة الخارجية المدمجة بها، وحينئذٍ لا يفترض أن يكون هاتفك بجانبك، طالما ساعتك في يدك.

مجملًا..تلك هي المميزات أو الخواص الأساسية التي عليك أن تجدها في الساعة الذكية خاصتك، يختلف الأمر فقط في مميزات إضافية وجديدة تضيفها الشركات لإصداراتها الحديثة، وإذا أردت أن تتعرف على مميزات ساعة Apple Watch الجديدة! فقط من الرابط التالي:

اقرأ هنا: ما الجديد في Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra؟

وإذا أردت أن تتعرف على مميزات ساعة جوجل الجديد Google Pixel Watch