شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق لابتوب MacBook Pro جديد مع معالج M2 Pro قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت أبل طرازين جديدين من أجهزة iPad وأحدث جهاز بث أبل TV 4K إلى مجموعة منتجاتها هذا الأسبوع، حيث يتم تشغيل أحدث إصدار من iPad Pro من خلال مجموعة شرائح M2 من أبل، وستكون متاحة اعتبارا من 28 أكتوبر، إلا أن أحدث تقرير كشف أن شركة أبل قد تطلقها أجهزة كمبيوتر محمولة متطورة جديدة وموديلات Mac mini جديدة مدعومة بمعالجات سلسلة M2 قريبًا.

وفقًا لتقرير صادر عن Mark Gurman من Bloomberg، سيتضمن تحديث macOS Ventura القادم دعمًا لموديلات MacBook Pro الجديدة بقياس 14 بوصة و 16 بوصة قبل نهاية هذا العام، ويشير التقرير إلى أن طرازات MacBook Pro الجديدة قد تحتوي على نوعين مختلفين من وحدة المعالجة المركزية وهما مجموعة شرائح M2 Pro و M2 Max.

وعلاوة على ذلك، من المحتمل أيضًا أن يحتوي جهاز Mac mini القادم على خيارات شرائح M2 و M2 Pro.

ومن المتوقع إطلاق طرازات MacBook Pro و Mac mini الجديدة هذه في نوفمبر، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية ، أطلقت شركة أبل أجهزة Mac جديدة في نوفمبر والتي تشمل - MacBook Pro مقاس 16 بوصة لعام 2019 وأول ثلاثة أجهزة Mac لعام 2020 مزودة بشريحة M1.

ومع ذلك، تم إطلاق أحدث طرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة و 16 بوصة التي يتم تشغيلها بواسطة معالجات M1 Pro و M1 Max في أكتوبر 2021، وتتميز طرز MacBook Pro الحالية بتصميم جديد مع فتحة عرض ومنافذ إضافية مثل MagSafe ، HDMI وحتى قارئ بطاقة SD.

وفي نوفمبر 2021 ، قامت أبل بتحديث الطراز الأساسي Mac mini بشرائح M1، وتتوفر نماذج أكثر تكلفة مع معالجات Intel i5 و i7، فيما يضيف التقرير أنه من غير المتوقع أن يتم تحديث جهاز Mac Pro مع أبل silicon قبل عام 2023 ، وستتوفر الطرز التالية بشرائح M2 Urtla و M2 Extreme.

وتضيف أبل أيضًا جهاز MacBook Air جديدًا و MacBook Pro مقاس 13 بوصة وطرازات iMac جديدة مقاس 24 بوصة في عام 2023.