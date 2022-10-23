شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Clear Calling" الجديدة من جوجل على سلسلة Pixel 7؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل النقاب عن سلسلة هواتف Pixel 7 الذكية بعد فجوة ثلاث سنوات، وقد تم إطلاق الهواتف الذكية جنبًا إلى جنب مع Pixel Watch التي تصادف أنها أول ساعة ذكية للشركة على الإطلاق.

وطرح عملاق التكنولوجيا ميزة جديدة تسمى "Clear Calling" كجزء من التحديث التجريبي الأخير لسلسلة Pixel 7، حيث تم تصميم هذه الميزة لتحسين وضوح المكالمات على الأجهزة.



ما هي خاصية Clear Calling وكيف تعمل؟ ويمكن تنزيل الميزة عبر تحديث برنامج Android 13 QPR1 (إصدار النظام الأساسي ربع السنوي) beta 3، ووفقًا لتقرير صادر عن Android Authority ، كشفت جوجل أيضًا عن بعض ميزات البرامج الجديدة القادمة لسلسلة Pixel 7 الأخيرة.ما هي خاصية Clear Calling وكيف تعمل؟ وفقًا لمدونة من جوجل، فإن ميزة Clear Calling "تقوم تلقائيًا بتصفية ضوضاء الخلفية وتعزز الصوت على الطرف الآخر من الخط باستخدام التعلم الآلي، مما يسهل سماع الشخص على الطرف الآخر من الخط ، حتى عندما إنهم يسيرون في شارع مليء بالرياح أو يتناولون الطعام في مطعم به ضوضاء ".

وبمجرد التحديث إلى Android 13 QPR1 Beta 3 ، يمكن للمستخدمين العثور على ميزة Clear Calling في إعدادات الصوت الخاصة بهم.

ولتمكين Clear Calling، انتقل إلى الإعدادات> انقر فوق الصوت والاهتزاز> تصفح Clear Calling، بدّل خيار مسح الاتصال بين تشغيل أو إيقاف تشغيل عند دخول الصفحة.

ومن أجل استخدام ميزة Clear Calling، سيتعين على المستخدمين الاشتراك في برنامج جوجل التجريبي نظرًا لأن هذا إصدار غير مستقر، فقد يكون هناك بعض الأخطاء والأخطاء في هذا التحديث، حسبما ذكرت التقارير.