شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد جوجل بشأن عوامل تصفية البريد العشوائى فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي دعوى قضائية أمام محكمة المنطقة الشرقية في كاليفورنيا ضد جوجل، بسبب اتهامات تتعلق بإرسال "ملايين" رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحملة RNC إلى مجلدات البريد العشوائي في Gmail في امتداد لممارسات التصفية "التمييزية" للشركة.

تدعي الشكوى أنه "في نفس الوقت تقريبًا في نهاية كل شهر، ترسل Google جميع رسائل البريد الإلكتروني لـ RNC تقريبًا إلى رسائل غير مرغوب فيها". "بشكل حاسم ومثير للريبة ، كانت نهاية الشهر هذه تاريخيًا عندما يكون جمع الأموال من RNC هو الأكثر نجاحًا."

تأتي الدعوى بعد أن أطلقت جوجل برنامجًا مثيرًا للجدل لإرضاء مشرعي الحزب الجمهوري القلقين بشأن ممارسات التصفية. في يونيو بعد أن وجدت دراسة أن جيميل كان أكثر احتمالًا من عملاء البريد الإلكتروني المتنافسين لتصفية رسائل البريد الإلكتروني من الحملات الجمهورية حسبما نقل موقع Engadget.

قالت الشركة إنها ستعمل مع لجنة الانتخابات الفيدرالية لتجريب نظام مصمم لمنع الرسائل السياسية من أن ينتهي بها الأمر في مجلدات البريد العشوائي.

وجاء الامتياز بعد أن قدم المشرعون الجمهوريون مشروع قانون يسعى إلى حظر منصات البريد الإلكتروني من استخدام الخوارزميات لتوجيه رسائل الحملة تلقائيًا.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن The Verge، لا تستفيد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري من البرنامج الذي أنشأته جوجل لمعالجة مخاوف الحزب، لم تذكر شكوى المنظمة الطيار صراحةً.

بدلاً من ذلك يشير إلى جلسة تدريبية حضرها المجلس الوطني الاتحادي في 11 (أغسطس)، وهو نفس اليوم الذي وافق فيه FEC على برنامج Google.

تدعي المنظمة أن "هذا التمييز مستمر منذ حوالي عشرة أشهر - على الرغم من بذل RNC قصارى جهده للعمل مع Google".

أخبرت الشركة أكسيوس ، كما قلنا مرارًا وتكرارًا، أننا ببساطة لا نقوم بتصفية رسائل البريد الإلكتروني بناءً على الانتماء السياسي، مضيفة أن عوامل تصفية الرسائل غير المرغوب فيها في Gmail تعكس إجراءات المستخدم.