شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تطمح لإنتاج قمر صناعى كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن الصناعات الفضائية يجب أن تنتقل إلى إنتاج متسلسل للأقمار الصناعية، والمعدل المطلوب هو قمر صناعي واحد في اليوم حسبما نقلت RT.

ويقول بوريسوف، في منتدى "روسكوسموس" المنعقد تحت عنوان "فريق المستقبل": "يجب أن نصل إلى الوتيرة المطلوبة- قمر صناعي كل يوم".

ووفقا له، روسيا مستعدة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى بما فيها الصين.

ويقول: "الإنتاج المتسلسل، يحتاج إلى خدمات لوجستية مختلفة، بدءا من مواقع المستودعات وتوفير كل ما تحتاجه، وانتهاء بتنظيم الإنتاج".

ويقول: " للأسف نحن متخلفون في هذا المجال وعلينا الاعتراف بذلك"، معتبرا أن إنتاج قمر صناعي واحد خلال 18 شهرا "أمر غير جائز أبدا".