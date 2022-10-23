شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إجراء محادثة جماعية على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون المحادثات الجماعية أداة مفيدة في حياتك المهنية والشخصية، واعتمادًا على إعدادات وأنواع الهواتف التي يمتلكها الأشخاص، ستبدو الدردشات الجماعية مختلفة ولها إمكانيات مختلفة، وإليك كيفية القيام بذلك على آيفون، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية إجراء محادثة جماعية على آيفونتأكد من تشغيل كل من iMessage و MMS في الإعدادات> الرسائل.

1. افتح تطبيق الرسائل على جهاز أيفون الخاص بك، يبدو وكأنه فقاعة دردشة بيضاء داخل صندوق أخضر.

2. اضغط على الزر "إنشاء" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3. ابدأ في إدخال أسماء الأشخاص الذين تريد تضمينهم في الدردشة الجماعية في قسم "إلى"، يمكنك أيضًا الضغط فوق زر علامة الجمع + لتحديد الأشخاص من جهات الاتصال الخاصة بك.

4. اكتب رسالتك، ثم اضغط على أيقونة إرسال، يبدو وكأنه سهم يشير لأعلى.





كيفية إضافة أعضاء إلى محادثة جماعية1. افتح تطبيق الرسائل وانتقل إلى الدردشة الجماعية التي تريد إضافة شخص إليها، اضغط على الأسماء الموجودة أعلى الدردشة الجماعية.

2. اضغط على السهم بجوار أسماء الأشخاص في الدردشة الجماعية لفتح قائمة منسدلة، ثم اضغط على إضافة جهة اتصال.

3. اكتب اسم الشخص الذي تريد إضافته، ثم اضغط فوق تم.