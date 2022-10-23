شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google News يصل لمستخدمى نظام تشغيل WearOS 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل ساعة Pixel مع هواتف Pixel 7 و Pixel 7 Pro الذكية، وبعد إطلاق أول ساعة ذكية للشركة ، طلبت جوجل من المطورين إنشاء المزيد من التطبيقات لمنصة WearOS، ويبدو أن الشركة تعمل على شيء ما بنفسها حيث تشير التقارير إلى أن جوجل تقوم بإنشاء إصدار WearOS من أخبار Google، والتطبيق متاح على الأجهزة المحمولة لفترة طويلة الآن.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن AndroidPolice، تعمل جوجل على إصدار مبسط من موجز أخبار Google الذي سيسمح للمستخدمين بالقراءة مباشرة من ساعاتهم الذكية، ونقل التقرير عن أحد مستخدمي Reddit قوله إنه تمكن من الوصول إلى قائمة Google News Play Store على ساعة WearOS الخاصة به، وشارك المستخدم أيضًا لقطات شاشة للتطبيق القادم.

تطبيق أخبار Google ليس متاحًا حتى الآن على إصدار WearOS من متجر Play ، ولكن يُقال أنه استخدم حلًا بديلًا يتضمن وظيفة البحث في تطبيق مساعد Google للوصول إلى القائمة، وتوضح لقطات الشاشة هذه كيف سيبدو تطبيق أخبار Google على ساعات WearOS.

وتُظهر لقطات الشاشة نسخة مبسطة من موجز الأخبار الخاص بالتطبيق وبلاط يساعد المستخدمين على قراءة الأخبار على ساعتهم الذكية، تبدو واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق مشابهة جدًا لتطبيقات Google الأخرى على WearOS 3، ولا يذكر التقرير متى سيكون هذا التطبيق الجديد متاحًا للساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS 3.