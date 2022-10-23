شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل رحلات بالون إلى حافة الفضاء بـ200 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنقل شركة سياحة فضائية الركاب في رحلات بالون إلى حافة الفضاء اعتبارًا من عام 2025، لكن التذكرة ستصل إلى 200 ألف دولار، حيث تخطط شركة Halo Space التي تتخذ من مدريد مقرا لها لتقديم رحلاتها التجارية "الخالية من الانبعاثات" على متن كبسولة دائرية أنيقة متصلة ببالون منفوخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحتوي الكبسولة، التي ستقل ثمانية ركاب بالإضافة إلى طيار واحد في كل رحلة، على نوافذ بانورامية تسمح بمناظر 360 درجة للأرض، بينما على ارتفاع يصل إلى 25 ميلاً (40 كيلومترًا).

وأعلنت شركة Halo Space أنها ستجري أول رحلة تجريبية لنموذج أولي من كبسولتها الفضائية في الهند في ديسمبر.

كما أنه بمجرد الانتهاء من التجارب الناجحة، ستبدأ الشركة رحلاتها التجارية في عام 2025 وتخطط لاحقًا لإنشاء قواعد طيران في أربع قارات.

وستنجز ما مجموعه 400 رحلة تجارية مع 3000 مسافر سنويا، بسعر يتراوح ما بين 100000 و200000 يورو لكل تذكرة (98000 دولار إلى 196000 دولار) اعتبارًا من عام 2029.

وقال كارلوس ميرا، الرئيس التنفيذي ومؤسس Halo Space: "على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، عملنا مع أفضل الشركات وأكثرها خبرة في صناعة الطيران للاستفادة من التكنولوجيا الحالية والمثبتة والآمنة".

وأضاف ميرا: "الفريق مسرور جدًا بما حققناه في العام الأول، لكننا متحمسون أكثر بشأن ما نتجه إليه، وهو نقل آلاف الركاب إلى حافة الفضاء في تجربة غيرت حياتهم حتى 40 كيلومترًا فوق الأرض" .

وسينطلق النموذج الأولى لـHalo Space في الأسبوع الثالث من ديسمبر في منشأة بالون معهد تاتا للبحوث الأساسية (TIFR) الواقعة في حيدر أباد بالهند، حيث سيرتفع النموذج الأولى لما يزيد قليلاً على 20 ميلاً (35 كيلومترًا) في الستراتوسفير (الطبقة الثانية من الغلاف الجوي للأرض) لمدة ست ساعات تقريبًا قبل العودة.