شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة "Call Link" في واتس آب على أجهزة أندرويد أو iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر واتس آب في إضافة ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، وبصرف النظر عن الرسائل ، تتيح لك منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta إجراء مكالمات صوتية ومرئية، وقد طرحت واتس آب مؤخرًا تحديثًا جديدًا لميزة الاتصال الصوتي والمرئي - Call Link.

وتعد ميزة Call Link متاحة حاليًا في علامة تبويب المكالمات في واتس آب على كل من أجهزة iOS و أندرويد.

كيف تعمل: تتيح لك ميزة واتس آب Call Link إنشاء ومشاركة رابط مكالمة صوتية أو فيديو مع جهات الاتصال الخاصة بك، وسيقوم مباشرة بتوصيل جهات الاتصال الخاصة بك بالمكالمة الصوتية أو المرئية النشطة بعد فتح الرابط، ويمكنك مشاركة رابط المكالمة مع فرد أو في مجموعة واتس آب.

ويمكن للمستخدمين أيضًا نسخ الرابط ومشاركته على منصات أخرى، وفيما يلى كيفية إنشاء ومشاركة رابط مكالمة فيديو أو صوت واتس آب على هاتفك الموبايل:

رابط اتصال واتس آب على أجهزة أندرويد و iOS 1. افتح تطبيق واتس آب على جهاز أندرويد أو iOS الخاص بك.

2. انتقل إلى علامة التبويب المكالمات.

3. اضغط على خيار إنشاء رابط الاتصال المتاح في الأعلى.

4. حدد نوع مكالمتك ، سواء كنت تريد إجراء مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية.

5. اضغط على زر Share Link أو Copy Link.

6. أرسل الرابط في دردشة واتس آب أو مجموعة أو تطبيق آخر.

في كل مرة تنشئ فيها رابط اتصال ، يختلف عنوان URL بـ 22 معرفًا بحيث لا يمكن لأحد تخمين رابط الاتصال الخاص بك، وإذا فقدت أو نسيت الرابط الذي قمت بإنشائه ، فمن السهل إنشاء رابط آخر، و إذا لم يتم استخدامها لمدة 90 يومًا ، فستنتهي صلاحية روابط مكالمات واتس آب التي تم إنشاؤها، ويمكنك حظر المستخدمين الذين لا تريد إدخال رابط الاتصال الخاص بك وحفظ الارتباط إذا كنت تخطط لاستخدامه مرة أخرى.