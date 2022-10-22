شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم SpaceX 18 ألف دولار بسبب إصابة موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مهندس SpaceX لإصابة بجروح خطيرة أثناء عمله على محرك رابتور في منشأة إيلون ماسك في كاليفورنيا، وتم تغريم الشركة 18475 دولارًا بسبب انتهاكين للسلامة متعلقين بالحادث، وكان فرانسيسكو كابادا، الذي عمل مع SpaceX لأكثر من عقد من الزمان، يجري فحصًا روتينيًا للضغط على محرك رابتور في يناير عندما صدم في رأسه بغطاء تحكم في الوقود انقطع فورًا بعد أن بدأ عملية التنفيس.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعرض كابادا لثلاثة إصابات تهدد حياته في رأسه وأطرافه وجهازه التنفسي وأجرى عدة عمليات جراحية في الدماغ، لكن SpaceX لم تعلن عن الحادث علنًا بعد.

أفادت قناة فوكس نيوز أن كابادا قد لا يتمكن أبدًا من مغادرة المستشفى، وتم إنشاء صفحة GoFundMe لكابادا، وهو أيضًا أب لثلاثة أطفال، وكان هدفه الأولي هو جمع 10000 دولار، ولديها حاليًا أكثر من 50000 دولار من التبرعات.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام برنامج آلي، بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية، والتي يلاحظها ملخص الحادث من إدارة السلامة والصحة المهنية هو ما أدى إلى تحرك القطعة التي كسرت جمجمة Cabada.

أخبر أشخاص على دراية بالحادث أنه لا ينبغي أن يكون كابادا بالقرب من الصمام عندما ضرب أقصى ضغط، ووقع الحادث في 18 يناير في منشأة SpaceX في هوثورن حيث يتم تصنيع صواريخ الشركة.