شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة سياحية فى مدريد تعلن انطلاق أول رحلة بالمنطاد إلى الفضاء مطلع 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة سياحية تتخذ من مدريد مقرا لها، لتحويل الحلم إلى حقيقة، عبر اختراع منطاد يمكنه أن يأخذ الركاب في رحلة إلى الفضاء، على ان تكون أول الرحلات مطلع عام 2025، ويتاح للراكب حجز التذكرة بقيمة 200 ألف دولار، بسعة 8 ركاب خلال كل رحلة، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.



تقرير ديلى ميل

يكفى المنطاد أو كما أطلقت عليه الشركة "الكبسولة الدائرية" لحمل 8 أشخاص في الرحلة الواحدة، وخططت الشركة للقيام بتلك الرحلات من خلال استحداث شكل آمن للمنطاد، يتكون من كبسولة دائرية متصلة ببالون منفوخ ويوجد به نوافذ بانورامية تمكن الراكب من رؤية نقطة انطلاق الرحلة وصولا للغلاف الجوي بزاوية 360 درجة.



الكبسوله بالمنطاد

وأعلنت الشركة أنها ستجري أول رحلة تجريبية لنموذج أولي من كبسولتها الفضائية في الهند في ديسمبر القادم بمعهد معهد تاتا للبحوث الأساسية "TIFR" الواقعة في حيدر أباد، الهند.

تنطلق الرحلات التجارية في عام 2025، تجوب خلالها 4 قارات، وتضع الشركة في اعتبارها أنه بمجرد حلول عام 2029 سيتم إنجاز ما يقرب من 400 رحلة تجارية مع 3000 مسافر سنويًا، لتتراوح أسعار التذاكر ما بين 100 ألف لـ200 ألف يورو.



شكل تخيلى للكبسوله من الداخل