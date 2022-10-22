شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون: إنتاج آيفون بمصنعنا بالصين يسير وفقا للمعتاد رغم قيود "كوفيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Foxconn إن الإنتاج طبيعي في مصنعها بالصين لتصنيع الأيفون، وذلك على الرغم من قيود COVID، وقالت شركة فوكسكون لصناعة الإلكترونيات التايوانية إن الإنتاج في أكبر مصنع لها لأجهزة أيفون لا يزال طبيعياً ، على الرغم من تشديد قيود Covid-19 في المصنع في مدينة تشنغتشو الصينية هذا الأسبوع.

وأظهر إشعار نُشر على حساب WeChat الرسمي للمصنع أن موقع Zhengzhou ، الذي يجمع ايفون الخاص بشركة أبل ويعمل به حوالي 300 ألف عامل ، حظر تناول الطعام بالكامل وطلب من العمال إعادة وجباتهم إلى مساكنهم ابتداء من يوم الأربعاء.

وقالت فوكسكون لرويترز "مصنع تشنغتشو لا يزال يحافظ على الإنتاج الطبيعي وليس له تأثير يذكر (من الوضع)"، وتأتي الإجراءات الجديدة في أعقاب أحدث تفشٍ في Zhengzhou ، حيث سجل ما مجموعه 196 حالة منذ 8 أكتوبر ، وتأتي في الوقت الذي يكثف فيه مصنع Foxconn إنتاج أحدث طرازات iPhone 14.