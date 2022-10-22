شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يبدأ اختبار صور "الآفاتار" فى الإصدار التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لموقع WABetaInfo عن أن واتس آب بدأ في اختبار ميزة "الأفاتار" مع عدد مختار من مختبري النسخة التجريبية على أندرويد، ووفقًا للتقرير ، يتم طرح واتس آب Avatars مع واتس آب beta لإصدارات أندرويد - 2.22.23.8 و 2.22.23.9.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه يتم اختبار الميزة مع عدد محدود فقط من المستخدمين بغض النظر عن تشغيلهم لإصدارات تجريبية من التطبيق على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، وإذا كنت تستخدم واتس آب Beta لنظام أندرويد بالإصدارات المذكورة أعلاه ، فلا داعي للقلق حيث من المتوقع أن يقوم واتس آب بتوسيع الاختبار التجريبي قريبًا ليشمل المزيد من المستخدمين.





كيف تعمل ميزة صور واتس آب الرمزيةوفقًا للتقرير، يقوم واتس آب تلقائيًا بإنشاء حزمة ملصقات جديدة بعد تكوين صورة رمزية يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة، ومع ذلك ، سيطلب المستخدمون إعداد الصورة الرمزية الخاصة بهم أولاً. يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الصور الرمزية كصورة لملفهم الشخصي.

ويذكر التقرير أن ميزة "Avatar" في واتس آب متاحة ضمن خيارات الإعدادات. وإذا كان بإمكانك رؤية الخيار ، فإن الميزة متاحة لك ويمكنك البدء في إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك.

وفي الوقت نفسه ، بدأ واتس آب مؤخرًا في اختبار ميزة المجموعة الجديدة التي ستساعد المستخدمين في فوضى الإشعارات والإزعاج، وبدأت الشركة في اختبار ميزة كتم صوت المجموعة تلقائيًا وكما يوحي الاسم ، فإنها تقوم تلقائيًا بكتم صوت المجموعات الأكبر لتجنب إخطار المستخدمين بكل رسالة يتم تلقيها على المجموعة.