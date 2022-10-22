شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تطلب مركبات جديدة لمهماتها القمرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Lockheed Martin الأمريكية أن وكالة "ناسا" قدمت لها طلبا للحصول على مركبات إضافية من نوع Orion لتستخدمها في مهماتها المستقبلية التي سترسلها إلى القمر.

وجاء في بيان صادر عن الشركة مؤخرا "قدمت وكالة ناسا لشركتنا طلبا للحصول على ثلاث مركبات إضافية من نوع Orion لتستخدمها في إطار برنامج Artemis لاستكشاف القمر.

وأشار البيان إلى "أن Lockheed Martin وقعت عقدا مع ناسا لتطوير المركبات الثلاث المذكورة، وأن ناسا قد تطلب من الشركة مستقبلا الحصول على 6 مركبات أخرى من هذا النوع".

وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها إلى أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التي سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التي سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر وتعود، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.