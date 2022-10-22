شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لأزمة إيلون ماسك وخطته لتسريح معظم موظفى تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد موقع تويتر لتسريح العمال بغض النظر عما إذا كان إيلون ماسك قد اشترى الشركة، وهو ما يمكن أن يحدث في أقرب وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست.

وأخبر ماسك المستثمرين المحتملين أنه يخطط لاستبعاد 75 في المائة من موظفي تويتر البالغ عددهم 7500 عضو عند الانتهاء من الصفقة، وهي خطوة من المحتمل أن تشل عمليات الموقع وتعيق قدرته على تعديل المحتوى وضمان أمن المستخدمين بحسب موقع Engadget .

من ناحية أخرى كشفت الوثائق الداخلية التي حصلت عليها ذا بوست أنه قبل صفقة إيلون ماسك، خططت القيادة الحالية للشركة "لخفض رواتب الشركة" بحوالي 800 مليون دولار وهو انخفاض متواضع نسبيًا بنسبة 25% في القوى العاملة التي لن ترى سوى ما يقرب من ترك 1900 شخص عاطلين عن العمل، إلى جانب تخفيضات كبيرة في البنية التحتية وإغلاق مراكز البيانات.

قال إدوين تشين، عالم البيانات المسئول سابقًا عن البريد العشوائي والمقاييس الصحية على تويتر، إن التخفيضات التي أجراها ماسك ستكون "لا يمكن تصورها".

وتابع: "سيكون تأثيرًا متتاليًا، حيث ستنخفض الخدمات ويبقى الأشخاص الذين لا يمتلكون المعرفة المؤسسية لاستعادتها، ويكونون محبطين تمامًا ويريدون ترك أنفسهم."

عندما سئل عن التسريح المحتمل للعمال في اجتماع تويتر Town Hall في يونيو، أعلن ماسك لصالح تخفيض عدد الموظفين، بحجة أنه لا يرى لماذا يجب أن يظل العمال ذوو الأداء المنخفض يعملون.

دعا ماسك أيضًا إلى تخفيف قيود الإشراف على المحتوى والسماح بإعادة تنشيط الحسابات المحظورة سابقًا.

من جهة أخرى وفقًا لـ Bloomberg News ، أخبر المستشار العام لـ تويتر Sean Edgett الموظفين أن المناقشات حول توفير التكاليف حدثت في وقت سابق من هذا العام وأنهم توقفوا "بمجرد توقيع اتفاقية الاندماج"، وأضاف إيدجيت أنه لا توجد خطط لتسريح العمال على مستوى الشركة منذ ذلك الحين.