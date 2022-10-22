شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لا تستخدم أجهزة PlayStation و Xbox لمشاهدة الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير حديث مستخدمي منصات الألعاب مثل PlayStation و Xbox من استخدام هذه الأجهزة في مشاهدة الفيديوهات عبر خدمات البث، مثل نتفليكس وديزني بلس وغيرها، حيث نصح التقرير بالتوقف عن ذلك والانتقال إلى استخدام واحد من الأجهزة المخصصة للبث أو المشاهدة عبر التلفزيون الذكي أو حتى عبر الموبايل.

وبحسب التقرير، فإن مشاهدة الفيديوهات عبر أجهزة الألعاب يستهلك الكثير من الطاقة بمقدار أعلى بكثير من المتوسط، مقارنة باستخدام الأجهزة المخصصة لهذا الغرض، إذ يستهلك البث والمشاهدة عبر بلاي ستيشن 5 نحو 80 واط، بينما تستهلك Xbox series X حوالي 57 واط، بينما تستهلك Xbox series S حولالي 35 واط، وتعتبر هذه الأرقام مرتفعة مقارنة بكروم كاست التي تتطلب 3.2 واط فقط، وتلفزيون أبل الذي يستهلك 4 واط.

ويعد هذا الأمر مهم للغاية في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعاً في تكاليف الطاقة، حيث يعد هذا الأمر خاص بمن يستخدمون منصات الألعاب لمشاهدة الفيديوهات باستمرار وبشكل منتظم وليس لمرة واحدة أو بشكل متقطع من حين لآخر لفترات قصيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تعطي المشاهدة عبر كروم كاست وتلفزيون أبل جودة أعلى للبث وتجربة أفضل للمستخدم بشكل عام.