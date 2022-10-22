شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تغرم جوجل 162 مليون دولار بسبب تطبيقاتها الخاصة على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة المنافسة الهندية في بيان، إن شركة جوجل غرمت 161.9 مليون دولار من قبل لجنة المنافسة الهندية "لاستغلالها مركزها المهيمن في أسواق متعددة" من خلال تفضيلها لمجموعة تطبيقاتها الخاصة داخل أندرويد.

تقول لجنة المنافسة إن نموذج عمل جوجل يعتمد على الحصول على أكبر عدد ممكن من الأشخاص لاستخدام منتجاتها وخدماتها - يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها من الأشخاص الذين يستخدمون البحث و كروم وخدمات جوجل الأخرى لمحاكم المعلنين. بالإضافة إلى ذلك ، تدخل جوجل في اتفاقيات مع مصنعي الأجهزة لتثبيت تطبيقات وخدمات جوجل مسبقًا ، مما يمنحها "ميزة تنافسية" ، وفقًا للجنة المنافسة.

يهدف أمر الإيقاف والكف الصادر عن اللجنة ضد جوجل إلى منع الشركة من "الانغماس في الممارسات المناهضة للمنافسة" وفقا لما نقله موقع CNET.

وقال أيضًا إنه لا ينبغي مطالبة الشركات المصنعة بالتثبيت المسبق لتطبيقات جوجل وأن الشركة لا يمكنها منح حوافز مالية أو غيرها من الحوافز الحصرية ، وأن جوجل لا يمكنها رفض الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات خدمات بلاى.

وقالت المفوضية إنها رفضت حجة جوجل بأن القيود التنافسية ستزيد من صعوبة مواجهة آبل. حيث تحاول جوجل دمج منتجاتها رأسياً في نظام بيئي واحد ، فإن نية جوجل هي زيادة مستخدمي الخدمات المدرة للدخل مثل البحث.

قالت جوجل إنها لن تعلق على الأمر حتى تتلقى أمرًا رسميًا من لجنة المنافسة.

يأتي التدقيق في الهند بشأن ممارسات جوجل المحتملة المناهضة للمنافسة بينما يبحث المنظمون والمشرعون في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا أيضًا في هيمنة عملاق البحث. في الشهر الماضي، أيدت محكمة أوروبية غرامة قياسية قدرها 4 مليارات دولار على انتهاكات مكافحة الاحتكار المتعلقة بصفقات جوجل مع مصنعي أندرويد.

وفرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 177 مليون دولار على جوجل الشهر الماضي بسبب قيام شركات مصنعة مثل سامسونج وإل جي بتوقيع "اتفاقيات مكافحة التجزئة" التي تمنع استخدام أنظمة تشغيل منافسة.

في وقت سابق من هذا العام بدأت التقارير تظهر أن وزارة العدل الأمريكية كانت تستعد لمقاضاة جوجل بشأن هيمنتها في الإعلان عبر الإنترنت.

تتبع سلسلة الدعاوى القضائية اتجاهًا لمزيد من التدقيق تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى وتأثيرها بشكل عام، حيث سجلت آبل وأمازون وجوجل أرباحًا قياسية.

من الصعب تجاهل هيمنة جوجل في الهند، تمتلك أندرويد أكثر من 95٪ من حصة السوق في الهند ، وفقًا لشركة Statista.

من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية في البلاد إلى مليار مستخدم بحلول عام 2026 ، وفقًا لبيانات من شركة Deloitte.

من المحتمل أن يكون هذا هو سبب قول جوجل إنها ستستثمر 10 مليارات دولار في الهند واستثمرت 4.5 مليار دولار في شركة الاتصالات والأفلام والموسيقى المحلية.