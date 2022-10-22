شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مضاعفة الإنفاق على السيارات الكهربائية والبطاريات إلى 1.2 تريليون دولار خلال 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط كبار صانعي السيارات في العالم لإنفاق ما يقرب من 1.2 تريليون دولار حتى عام 2030 لتطوير وإنتاج ملايين السيارات الكهربائية ، جنبًا إلى جنب مع البطاريات والمواد الخام لدعم هذا الإنتاج ، وفقًا لتحليل رويترز للبيانات العامة والتوقعات الصادرة عن تلك الشركات.

لكن رقم الاستثمار في المركبات الكهربائية ، الذي لم يُنشر من قبل ، يقزّم تقديرات الاستثمار السابقة لرويترز وهو أكثر من ضعف أحدث الحسابات التي نُشرت قبل عام واحد فقط، ولوضع الرقم في السياق ، فإن Alphabet ، الشركة الأم لـ جوجل و Waymo ، لديها رأس مال سوقي قدره 1.3 تريليون دولار.

وتوقع صانعو السيارات خططًا لبناء 54 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في عام 2030 ، وهو ما يمثل أكثر من 50 ٪ من إجمالي إنتاج السيارات ، وفقًا للتحليل، ولدعم هذا المستوى غير المسبوق من المركبات الكهربائية ، تخطط شركات صناعة السيارات وشركاؤها في مجال البطاريات لتركيب 5.8 تيراواط / ساعة من طاقة إنتاج البطاريات بحلول عام 2030 ، وفقًا لبيانات من Benchmark Mineral Intelligence والشركات المصنعة.

وتتصدر شركة Tesla الشحنة ، حيث حدد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك خطة جريئة لبناء 20 مليون مركبة كهربائية في عام 2030 ، والتي تتطلب ما يقدر بـ 3 تيراواط / ساعة من البطاريات، وقال ماسك في أواخر أكتوبر إن تسلا تعمل بالفعل على منصة سيارات أصغر تستهدف نصف تكلفة الطراز 3 والطراز Y.

وفي حين أن تسلا لم تكشف بالكامل عن خطط الإنفاق الخاصة بها ، فإن مثل هذا النمو الهائل - زيادة بمقدار 13 ضعفًا عن 1.5 مليون سيارة التي تأمل في بيعها هذا العام - سيأتي بتكلفة مئات المليارات من الدولارات ، وفقًا لتحليل أجرته رويترز.