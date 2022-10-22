شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا ستحظر أوروبا العديد من أجهزة التلفزيون المتطورة خلال 2023؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبارًا من مارس 2023 ، قد يتم حظر العديد من أجهزة التلفزيون المتطورة في الاتحاد الأوروبي (EU)، حيث ستشمل هذه النماذج من العديد من العلامات التجارية الكبرى، حيث أن السبب هو تصنيفات الطاقة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مارس 2023 في دول الاتحاد الأوروبي.

ففي مارس 2021 ، قام الاتحاد الأوروبي بتحديث ملصقات الطاقة الخاص به مما أدى إلى نقل العديد من الطرز إلى أدنى تصنيف للطاقة (G)، واعتبارًا من مارس 2023 ، ستدخل القواعد الأكثر صرامة حيز التنفيذ، حيث تم فرض هذه المتطلبات على أجهزة تلفزيون 4K والتلفزيونات ذات الجودة المنخفضة التي تم بيعها في أوروبا في عام 2021، والآن ، يريد الاتحاد الأوروبي أن تتبعها أيضًا أجهزة التلفزيون الرائدة.

متطلبات الطاقة في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي ، يُسمح لأجهزة تلفزيون OLED باستهلاك طاقة أكبر قليلاً من أجهزة تلفزيون LCD (LED و QLED و miniLED وما إلى ذلك) بينما تُعفى microLED وجميع أنواع تلفزيونات 8K من الالتزام بحد أقصى للطاقة، واعتبارًا من 1 مارس 2023 ، ستتم إزالة هذه الاستثناءات، ويقول الاتحاد الأوروبي: "يجب ألا يتجاوز EEI للعرض الإلكتروني الحد الأقصى لـ EEI (EEImax) وفقًا للحدود الواردة في الجدول 1".

ووفقًا لتقرير نشر في FlatpanelsHD ، يريد الاتحاد الأوروبي أن تستهلك أجهزة تلفزيون 8K مقاس 75 بوصة 141 واط أو أقل في الساعة لتلبية متطلبات 0.9 EEI، ومن المرجح أن يكون استهلاك الطاقة لأجهزة تلفزيون microLED أعلى بكثير من موديلات 8K.

وتعد أوروبا سوقًا ضخمًا لأجهزة التلفزيون المتطورة، حيث تقدر شحنات تلفزيون 8K في عام 2022 بـ 400000 وحدة ومن المتوقع أن يأتي 30 ٪ من هذا الرقم من أوروبا ، كما يزعم التقرير.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يجعله قانونًا بعد ، وقد يراجع وينقح متطلبات الطاقة في عام 2023، فقد قالت جمعية 8K أن "حدود استهلاك الطاقة على أجهزة تلفزيون 8K (والشاشات التي تعتمد على microLED) منخفضة جدًا لدرجة أنه لا يوجد أي منها بشكل أساسي الأجهزة سوف تمر ".