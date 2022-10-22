شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تطمح لإنتاج قمر صناعي كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن الصناعات الفضائية يجب أن تنتقل إلى إنتاج متسلسل للأقمار الصناعية ، والمعدل المطلوب هو قمر صناعي واحد في اليوم حسبما نقلت RT.

ويقول بوريسوف، في منتدى "روسكوسموس" المنعقد تحت عنوان "فريق المستقبل": "يجب أن نصل إلى الوتيرة المطلوبة- كل يوم قمر صناعي".

ووفقا له، روسيا مستعدة للاستفادة من تجارب الدول الأخرة بما فيها الصين.

ويقول: "الإنتاج المتسلسل، يحتاج إلى خدمات لوجستية مختلفة، بدءا من مواقع المستودعات وتوفير كل ما تحتاجه، وانتهاء بتنظيم الإنتاج".

ويقول: " للأسف نحن متخلفون في هذا المجال وعلينا الاعتراف بذلك"، معتبر أن إنتاج قمر صناعي واحد خلال 18 شهرا "لا يجوز أبدا".