علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: "روس كوسموس" تطمح لإنتاج قمر صناعي كل يوم

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القاهرة - سامية سيد - أعلن يوري بوريسوف، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن الصناعات الفضائية يجب أن تنتقل إلى إنتاج متسلسل للأقمار الصناعية ، والمعدل المطلوب هو قمر صناعي واحد في اليوم حسبما نقلت RT.

 

ويقول بوريسوف، في منتدى "روسكوسموس" المنعقد تحت عنوان "فريق المستقبل": "يجب أن نصل إلى الوتيرة المطلوبة- كل يوم قمر صناعي".

 

ووفقا له، روسيا مستعدة للاستفادة من تجارب الدول الأخرة بما فيها الصين.

 

ويقول: "الإنتاج المتسلسل، يحتاج إلى خدمات لوجستية مختلفة، بدءا من مواقع المستودعات وتوفير كل ما تحتاجه، وانتهاء بتنظيم الإنتاج".

 

ويقول: " للأسف نحن متخلفون في هذا المجال وعلينا الاعتراف بذلك"، معتبر أن إنتاج قمر صناعي واحد خلال 18 شهرا "لا يجوز أبدا".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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