شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. جوجل تسهل عملية البحث عن المطاعم عبر الويب وخدمة الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم خدمة بحث جوجل والخرائط التعلم الآلي لتصبح أكثر ملاءمة للطعام لمساعدة الأشخاص في البحث عن أطباق أو ردود فعل إيجابية معينة.

عند البحث عن الطعام في أي من تطبيق بحث جوجل أو تطبيق خرائط جوجل ، يمكن للأشخاص التمرير لأسفل للعثور على عوامل تصفية إضافية.

يمكن أن تشمل هذه المرشحات أشياء مثل نباتي أو حار، مما يلغي الحاجة إلى سحب قائمة مطعم معينة. ستتوفر مرشحات غذائية أخرى ، لكن جوجل ستبدأ بالنباتيين والنباتيين أولاً.

تقول جوجل إنها تستخدم التعلم الآلي للعثور على أجواء المطعم أو ما يجعله مميزًا. قد تشير النتيجة إلى أن مطعمًا معينًا هو "مثل المشي في غرفة معيشة أحد الأصدقاء" حسبما نقلت CNET.

تجني جوجل الأموال بشكل أساسي من مبيعات الإعلانات المرتبطة بـ Search ، المنتج الأكثر شهرة للشركة، ومع تزايد شعبية تيك توك، يمنح تطبيق الفيديو القصير الأشخاص لمحات سريعة عما قد تكون عليه التجربة بالفعل.

هذا هو السبب في أن تيك توك أصبح محرك بحث في حد ذاته بين المجموعات الشابة، وفي العام الماضي تخلت تيك توك عن جوجل باعتبارها النطاق الأكثر شعبية لهذا العام. إنه شيء توليه جوجل اهتمامًا وهو سبب إطلاق الشركة يوتيوب شورتات في عام 2020 ، منافستها الخاصة في مجال الفيديو القصير.

ستبدأ جوجل أيضًا في دمج المزيد من الصور ومقاطع الفيديو في نتائج البحث، وسيتم أيضًا توسيع البحث المتعدد ، وهو القدرة على البحث بالصور والنصوص في وقت واحد ، عن الطعام.

وعلى سبيل المثال يمكن لأي شخص التقاط صورة معجنات ليسوا على دراية بها ، وستجد جوجل ما هي عليه. يمكن لأي شخص بعد ذلك إضافة خاصة "بالقرب مني" وستتمكن الخرائط من العثور على المخابز التي تحملها.

تقول جوجل إنها تعالج أيضًا مشكلة القائمة المجزأة عند البحث عن ما تأكله. في بعض الأحيان تكون القوائم عبارة عن صور التقطها أشخاص آخرون، وأحيانًا تكون عبارة عن ملف PDF قابل للتنزيل. ستستخدم جوجل نموذجًا متعدد المهام موحدًا للذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم رقمية سهلة القراءة بمعلومات محدثة.