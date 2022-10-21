شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تسعى لإنتاج 50 ألف سيارة كل ستة أشهر خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة تسلا للسيارات الكهربائية المملوكة لشركة إيلون ماسك إلى إنتاج 50000 سيارة تسلا نصف سنويًا في عام 2024، وقال ماسك إن الشركة "ستكثف الإنتاج النصفى خلال العام المقبل" ، وفقًا لتقارير Teslarati.

وقال ماسك :"كما أعتقد أن الجميع يعرف في هذه المرحلة ، يستغرق الأمر حوالي عام لزيادة الإنتاج، لذلك ، نتوقع أن نرى أهمية - نحن نهدف مبدئيًا إلى 50000 وحدة في عام 2024 لـ Tesla Semi في أمريكا الشمالية "

وأضاف ماسك: "من الواضح أننا سنتوسع خارج أمريكا الشمالية، وستبيع هذه الأسعار - لا أريد أن أقول الأسعار بالضبط ، لكنها أكثر بكثير من مجرد سيارة ركاب"، وفي حين أن هدف الإنتاج البالغ 50000 سنويًا يبدو متحفظًا لشركة مثل Tesla - التي تنتج 20500 سيارة أسبوعيًا في Gigafactory Shanghai في الربع الأخير من عام 2022 - فإن مثل هذا الإنتاج سيكون بالفعل مثيرًا للإعجاب ، وفقًا للتقرير.\

ووفقًا لبيانات من Statista ، تهيمن شركة Freightliner حاليًا على سوق الشاحنات من الفئة 8 الأمريكية ، والتي باعت أكثر من 71000 وحدة في عام 2020 وحوالي 100000 وحدة في عام 2019.