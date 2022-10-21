شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تتيح للمشتركين اختيار وقت انتهاء صلاحية قصصهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدخلت سناب عددًا من الميزات لتطبيق الاشتراك في سناب شات + ، بما في ذلك ميزة "انتهاء صلاحية القصة" الجديدة ، إلى جانب أصوات الإشعارات المخصصة وحدود الكاميرا والمزيد. تبدو ميزة Story مفيدة ، ويبدو أنها مصممة لإغراء المستخدمين المتشددين للاشتراك في الخدمة التي تبلغ 4 دولارات شهريًا.

مع انتهاء صلاحية القصة يمكن للمشتركين اختيار ترك قصصهم تنتهي صلاحيتها لفترات زمنية تتراوح بين ساعة وأسبوع.

قد يسمح ذلك للمبدعين على سبيل المثال، بجذب الاهتمام بقصة قصيرة أو السماح لأحدهم بالبقاء لفترة أطول لجذب المزيد من مقل العيون. وتنتهي صلاحية جميع القصص بعد 24 ساعة ويجب حفظها وإلا ستختفي نهائيًا.

يحصل المستخدمون المدفوعون أيضًا على إمكانية الوصول إلى أصوات الإشعارات المخصصة ، مما يسمح لهم بتعيين نغمات مختلفة لأصدقاء مختلفين حتى يخبروا من قام بالتقاطها دون التحقق من هواتفهم وفقا لموقع Engadget.

ويتيح خيار حدود ألوان الكاميرا المخصصة الجديدة للمستخدمين تحديد ما تقوله فقط ، باستخدام درجات مختلفة أثناء التقاط المحتوى.

ويقدم سناب شات "خلفيات Bitmoji الحصرية والموسمية والمخيفة" المخصصة التي يمكنهم استخدامها في ملفاتهم الشخصية لعيد الهالوين.

بدأ Snapchat + بداية قوية حيث تضم الشركة مليون مشترك بعد شهرين فقط من ظهورها لأول مرة.

في ذلك الوقت وصفتها سناب بأنها خدمة للمستخدمين "المتحمسين" ، وعلى الرغم من أن هذا يمثل جزءًا بسيطًا من 347 مليون مستخدم يوميًا ، إلا أنها تمثل حقنة كبيرة في الإيرادات الإضافية.

تبيع سناب شات أيضًا أجهزة مثل النظارات وقد خرجت مؤخرًا مع Pixy Drone ، على الرغم من أن Snap قد تخلت عن هذا المنتج.