شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات رسائل جوجل تجلب ردود فعل iOS وتضمين يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بتفصيل التغييرات الجديدة والحديثة والقادمة على تطبيق الرسائل في محاولة للدعوة إلى اعتماد بروتوكول مراسلة RCS على نطاق واسع. أوضح رئيس آبل تيم كوك مؤخرًا أن الشركة ليس لديها خطط لإصلاح تجربة الرسائل النصية "الفقاعات الخضراء" في أي وقت قريب، لكن إضافات ميزات جوجل تعمل على تحسين إمكانية التشغيل البيني للرسائل بين iOS و أندرويد.

في وقت سابق من هذا العام ، طرح تحديثًا لتطبيق الرسائل سمح له بعرض ردود أفعال iMessage كرموز تعبيرية. في الآونة الأخيرة أطلقت القدرة على الرد على نصوص الرسائل القصيرة من مستخدمي آيفون مع ردود فعل الرموز التعبيرية أيضًا.

لتسهيل التنقل في الدردشات الجماعية المشغولة ، سيسمح التطبيق قريبًا للمستخدمين بالرد على الرسائل الفردية عند تمكين RCS - عليهم ببساطة التمرير على رسالة معينة للرد. سيبدأ طرح هذا في الأسابيع المقبلة حسبما نقلت Engadget.

قامت جوجل بتوسيع نطاق الوصول إلى ميزة Voice Message Transcription أيضًا ، مما يمنح الأشخاص الذين يمتلكون Pixel 6 و Pixel 6A و Pixel 6 Pro و Samsung Galaxy S22 و Galaxy Fold 4 خيار قراءة محتويات رسالة صوتية بدلاً من ذلك. تعمل الميزة على نسخ الرسائل الصوتية تلقائيًا باستخدام التعلم الآلي ولم تكن متاحة سابقًا إلا لجهاز Pixel 7 و Pixel 7 Pro.

ميزة جديدة أخرى هي القدرة على إضافة تذكيرات من داخل تطبيق الرسائل مباشرة. سيتلقى المستخدمون الذين قاموا بتعيين تذكيرات لأعياد الميلاد والمناسبات السنوية إشعارًا عند فتح التطبيق. بالإضافة إلى ذلك ، سيقترح التطبيق الآن رسالة "تمييز بنجمة" لتتبع المعلومات المهمة أو جدولة مكالمات Meet وإنشاء أحداث التقويم عندما يكون ذلك مناسبًا.

منحت Google أيضًا الرسائل مشغل YouTube داخل التطبيق ، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى مغادرة التطبيق عندما يرسل لهم شخص ما رابطًا لمقطع فيديو على النظام الأساسي. إنه يختبر القدرة التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بالدردشة مع الشركات على البحث والخرائط من داخل التطبيق في بعض البلدان أيضًا. وبالنسبة لأولئك الذين يسافرون مع يونايتد ، لاحظ أن عملاق التكنولوجيا قد أبرم صفقة مع شركة الطيران لتقديم رسائل مجانية للركاب الذين يستخدمون United WiFi اعتبارًا من هذا الخريف.

أخيرًا ، تقوم Google بتحديث رموز الرسائل والهاتف وجهات الاتصال الخاصة بها "لتعكس بشكل أفضل تجربة المراسلة الحديثة اليوم" ولتندمج بشكل أفضل مع تطبيقات Google الأخرى.